Đắk Lắk đề xuất tăng thêm 2 triệu đồng/tháng hỗ trợ cán bộ làm việc xa nhà

TPO - Ngày 8/4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk có báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính mới sau sắp xếp.

Theo báo cáo, chính sách đã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, bước đầu hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà và góp phần ổn định tổ chức bộ máy chính quyền sau sáp nhập, giúp đội ngũ công chức yên tâm nhận nhiệm vụ tại địa bàn mới.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Đáng chú ý, công chức khu vực phía Đông (Phú Yên cũ) phải di chuyển quãng đường khoảng 200km đến trung tâm hành chính tỉnh mới - thuộc nhóm có khoảng cách đi làm xa nhất cả nước. Trong khi đó, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ khiến việc đi lại tốn nhiều thời gian, chi phí ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, phần lớn công chức phải thuê nhà tại nơi làm việc trong khi gia đình vẫn ở địa phương cũ, dẫn đến phát sinh chi phí “kép”. Họ vừa chi tiêu sinh hoạt cá nhân, vừa duy trì gia đình. Trong bối cảnh giá cả leo thang, mức hỗ trợ hiện hành 3 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà và 2 triệu đồng/tháng chi phí đi lại được đánh giá là không còn phù hợp.

Không chỉ áp lực kinh tế, việc xa nhà kéo dài còn khiến nhiều công chức không thể chăm sóc cha mẹ, việc nuôi dạy con cái bị gián đoạn, gia đình phải sống phân tán, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và sự ổn định lâu dài.

Quãng đường từ phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) lên trung tâm tỉnh Đắk Lắk (mới) hơn 200km.

Từ thực tế trên, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, tăng các mức hỗ trợ để bảo đảm tiệm cận chi phí thực tế và phù hợp với mặt bằng giá hiện nay. Cụ thể, kiến nghị điều chỉnh chính sách theo hướng tăng mức hỗ trợ: Tiền thuê nhà từ 3 lên 4 triệu đồng/người/tháng, chi phí đi lại từ 2 lên 3 triệu đồng/người/tháng; đồng thời kéo dài thời gian áp dụng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày 1/7/2026.

Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất bổ sung cơ chế làm việc linh hoạt như làm việc từ xa hoặc luân phiên đối với một số vị trí phù hợp, gắn với chuyển đổi số nhằm giảm áp lực cho công chức và tiết kiệm chi phí ngân sách. Về lâu dài, theo Văn phòng UBND tỉnh, cần nghiên cứu quy hoạch quỹ đất, phát triển nhà ở xã hội giá rẻ để giúp đội ngũ này ổn định chỗ ở, yên tâm công tác.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 16/7/2025, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính cấp tỉnh và cấp xã sau sắp xếp.

Mức hỗ trợ cho các cán bộ là 2 triệu đồng/tháng tiền đi lại, 3 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà và 2 triệu đồng hỗ trợ một lần; các trường hợp khác được hỗ trợ theo khoảng cách từ 500.000 - 2 triệu đồng/tháng. Chính sách thực hiện trong 12 tháng, cho hàng nghìn người thụ hưởng, tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng nhằm ổn định đời sống và điều kiện công tác.