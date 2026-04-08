Báo Tiền Phong và Tập đoàn Đông Phương ký hợp tác, nâng tầm hệ sinh thái sự kiện

Ngày 8/4, tại Trung tâm Hội nghị ADORA Legend (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), báo Tiền Phong và Tập đoàn Đông Phương ký kết hợp tác, mở ra hướng đi mới trong việc kết nối truyền thông với hệ sinh thái tổ chức sự kiện, nhằm gia tăng giá trị bền vững.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn Đông Phương sẽ được hỗ trợ thông tin về thị trường, xây dựng thương hiệu, các chiến dịch dài hạn. Ngược lại, báo Tiền Phong có thêm nguồn lực tổ chức sự kiện tại chuỗi trung tâm của Đông Phương, với nhiều điều kiện thuận lợi về không gian và dịch vụ. Hai bên cùng hướng tới mục tiêu tối ưu hóa thế mạnh, nâng cao hiệu quả truyền thông và tổ chức các chương trình quy mô lớn, chuyên nghiệp hơn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Việt Quý - Giám đốc Marketing Tập đoàn Đông Phương, chia sẻ, mối nhân duyên giữa tập đoàn và báo Tiền Phong đã nhanh chóng tìm thấy điểm chung trong định hướng phát triển.

“Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc vận hành hệ thống hội nghị - yến tiệc, mà đang chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng. Việc đồng hành cùng một cơ quan báo chí uy tín như báo Tiền Phong sẽ giúp Đông Phương lan tỏa rõ nét hơn những giá trị mà doanh nghiệp đang theo đuổi” - ông Quý nói.

Trong khi đó, nhà báo Lý Thanh Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, bày tỏ sự kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác lâu dài. “Chúng tôi rất vinh dự được phối hợp cùng Tập đoàn Đông Phương trong các hoạt động sắp tới. Báo Tiền Phong không chỉ có ấn phẩm báo giấy mà còn phát triển mạnh trên nền tảng số với Tiền Phong điện tử, cùng các chuyên trang như Sinh viên Việt Nam, Hoa Học Trò và hệ thống gần 10 văn phòng đại diện trên cả nước” – nhà báo Lý Thanh Tâm cho biết.

Cũng theo nhà báo Lý Thành Tâm, với bề dày 73 năm phát triển, báo Tiền Phong hiện tổ chức hơn 100 sự kiện mỗi năm, trong đó có nhiều chương trình quy mô quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia Marathon, Tiền Phong Golf Championship hay Ngày Thẻ Việt Nam…. “Chúng tôi mong muốn sẽ cùng Tập đoàn Đông Phương đồng hành trong các sự kiện sắp tới để tạo ra những giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng” – Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết.

Trải qua ba thập kỷ phát triển, Tập đoàn Đông Phương đã xây dựng hệ thống gồm 9 trung tâm cao cấp mang thương hiệu The ADORA và Le DONG PHUONG, cùng chuỗi nhà hàng Trung Hoa Shang Garden, dịch vụ trang trí Stella cùng hệ thống cà phê Lounge Bar sang trọng. Việc bắt tay với báo Tiền Phong không chỉ phục vụ mục tiêu quảng bá thương hiệu mà còn hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn thông qua các hoạt động cộng đồng và sự kiện quy mô lớn trong thời gian tới.