Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 638 ngày 8/4 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Theo Quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

84ttg2.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
﻿Ảnh: VGP

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Đặng Xuân Phong - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an.

Danh sách Ủy viên còn có: Ông Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thuỷ - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Theo Nghị định 152/2025, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 90 của Luật Thi đua, khen thưởng.

Cụ thể, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước.

Hội đồng cũng tham mưu, tư vấn cho cấp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; định kỳ đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tham mưu tổng kết công tác thi đua, khen thưởng…

Xem thêm

Cùng chuyên mục