Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội phê chuẩn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. (Ảnh: Như Ý)



Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu; nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Quốc hội cũng đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua nghị quyết trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.