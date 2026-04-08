Phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Tân Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc sinh ngày 22/5/1965, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế đối ngoại.
Ông Phạm Gia Túc là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 8/2025.
Quá trình công tác, trước tháng 3/2014, ông Phạm Gia Túc là Phó Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Đến tháng 3/2014, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Đến tháng 12/2017, ông giữ cương vị Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tháng 6/2020, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Vào tháng 4/2021, ông Phạm Gia Túc được điều động phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đến tháng 11/2024, ông làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào tháng 8/2025.
Tháng 1/2026, ông được bầu vào Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV. Vào tháng 3/2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16, ông được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 – 2031.