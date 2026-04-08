Phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
TPO - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16 đã phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành. Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tân Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc sinh ngày 22/5/1965, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế đối ngoại.

Ông Phạm Gia Túc là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 8/2025.

tp-c_84tuc1.jpg
Ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Như Ý

Quá trình công tác, trước tháng 3/2014, ông Phạm Gia Túc là Phó Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Đến tháng 3/2014, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Đến tháng 12/2017, ông giữ cương vị Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tháng 6/2020, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vào tháng 4/2021, ông Phạm Gia Túc được điều động phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến tháng 11/2024, ông làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào tháng 8/2025.

Tháng 1/2026, ông được bầu vào Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV. Vào tháng 3/2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16, ông được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
#Phó Thủ tướng #Quốc hội #Chính phủ #Chánh Văn phòng #Bộ Chính trị #phê chuẩn #bổ nhiệm #Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc

