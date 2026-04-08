Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

TPO - Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, sinh ngày 24/01/1976; quê quán: Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính.

Ông Nguyễn Hải Ninh có thời gian công tác tại Ban Nội chính Trung ương, từng là chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban Nội chính Trung ương; chuyên viên Vụ Pháp luật rồi Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương.

Từ tháng 5/2007 – 9/2011, ông làm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng; rồi Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian từ 9/2011 – 11/2013, rồi Vụ trưởng, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ 11/2013 – 10/2014.

Từ tháng 10/2014 – 6/2016, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk (6/2016 – 3/2019).

Từ tháng 3/2019 – 4/2021, ông làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 4/2021, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đến tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 4/2026, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.