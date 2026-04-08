Mỗi sản phẩm báo chí, cuốn sách phải mang tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, mang hơi thở cuộc sống

Trường Phong
TPO - “Mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm nghệ thuật hay công trình khoa học ra đời trong giai đoạn này phải mang trong mình tinh thần của nghị quyết, 'hơi thở' của cuộc sống, phản ánh được khát vọng của cả dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn, giàu tính Đảng và thiết thực phục vụ nhân dân”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nêu rõ.

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị đã nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, quán triệt Chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định trình bày chuyên đề "Quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”; GS.TS Phùng Hữu Phú quán triệt Chuyên đề “Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trình bày chuyên đề “Quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nêu rõ, hội nghị được tổ chức dành riêng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm báo, xuất bản chính là sự khẳng định vị trí, vai trò, sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng chủ lực, xung kích, trụ cột trong công tác tư tưởng, văn hóa, khoa học công nghệ của Đảng và Nhà nước ta.

Để việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong lĩnh vực thực sự hiệu quả, theo ông Trần Thanh Lâm, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các Liên hiệp Hội và hội chuyên ngành cần xác định việc học tập nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, mà là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ và cần tổ chức triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả vào đặc thù của từng lĩnh vực.

“Mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm nghệ thuật hay công trình khoa học ra đời trong giai đoạn này phải mang trong mình tinh thần của nghị quyết, “hơi thở” của cuộc sống, phản ánh được khát vọng của cả dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn, giàu tính Đảng và thiết thực phục vụ nhân dân”, ông Trần Thanh Lâm nêu rõ.

Theo ông Trần Thanh Lâm, Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định rõ các nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm đối với báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ và khoa học công nghệ. Do đó, lực lượng báo chí, xuất bản cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; đây là mục tiêu, là nhiệm vụ, là nguyên tắc vận hành của báo chí, xuất bản trong giai đoạn hiện nay. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, phải tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, góp phần bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.

Cùng với nội dung, theo ông Trần Thanh Lâm, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để nắm bắt và làm chủ không gian truyền thông, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những luận cứ khoa học và thuyết phục; phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh đó, phải chú trọng yếu tố con người trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên - đây là khâu đột phá của mọi đột phá. Tất cả các mục tiêu trên sẽ khó trở thành hiện thực nếu không có một đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, nghệ sĩ đủ tâm và đủ tầm.

#Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương #Nghị quyết Đại hội XIV #Trần Thanh Lâm #Lê Quốc Minh

