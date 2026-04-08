Con đường hơn 260 tỷ đồng ‘đứt đoạn’

Ngọc Văn

TPO - Sau gần 3 năm triển khai, tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý - con sông đào cổ xưa nổi tiếng ở TP. Huế, với tổng vốn đầu tư hơn 260 tỷ đồng vẫn chưa thể thông tuyến. Hạ tầng hai đầu đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng, nhưng đoạn giữa bị “nghẽn” bởi hai điểm vướng mặt bằng, khiến công trình chưa phát huy trọn vẹn công năng như kỳ vọng.

Dự án đường đi bộ ven sông Như Ý do Ban QLDA Cải thiện môi trường nước (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế) làm chủ đầu tư﻿. Tuyến có chiều dài khoảng 1,6 km, rộng 6 m, điểm đầu từ khu vực Đập Đá (phường Thuận Hóa) và điểm cuối tại cầu Vân Dương (phường Vỹ Dạ), với tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng. Công trình khởi công từ tháng 7/2023, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2024.
Quá trình triển khai, dự án nhiều lần gia hạn tiến độ do biến động nguồn vốn ODA. Sau đó, TP. Huế phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện. Đến nay, phần lớn hạng mục công trình dự án đã hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho hai bờ sông Như Ý vốn trước đây nhếch nhác, ô nhiễm.
Theo ghi nhận, toàn tuyến đã hình thành hệ thống kè bê tông dọc bờ sông, mặt đường lát đá granite, lắp lan can thép không gỉ, cùng hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, bến nước và không gian dừng chân. Khu vực đầu tuyến giáp Đập Đá cạnh sông Hương còn bố trí bãi đỗ xe rộng hơn 1.300 m2. Một số đoạn đã trở thành nơi người dân và du khách đi bộ, tập thể dục, ngắm cảnh, mở quán cà phê, kinh doanh dịch vụ nhỏ ven sông.
Tuy nhiên, tuyến đường vẫn bị “đứt đoạn” tại hai vị trí cách nhau vài trăm mét, song song đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Vỹ Dạ). Tại đây, đơn vị thi công phải dựng rào chắn, khiến người đi bộ buộc phải quay đầu hoặc di chuyển vòng qua đường dân sinh, gây bất tiện và làm giảm giá trị sử dụng của toàn tuyến.
Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế, điểm nghẽn thứ nhất liên quan đến một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thi công. Hộ này từng khởi kiện ra tòa án liên quan phương án bồi thường, nhưng khi tòa mở phiên xét xử lại rút đơn. Dù vậy, việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất, khiến đoạn tuyến không thể thi công để hoàn thiện đường dạo.
Điểm vướng thứ hai phát sinh trong quá trình thi công gây ảnh hưởng nhà cửa một hộ dân buộc nhà thầu phải thương lượng, thống nhất phương án bồi thường trước khi tiếp tục triển khai. Hai vị trí vướng mắc cách nhau vài trăm mét này khiến toàn tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý chưa thể kết nối hoàn chỉnh, trong khi phần còn lại đã cơ bản hoàn thành﻿.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh - Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế - cho biết công trình hiện chỉ còn vướng hai điểm mặt bằng. Khi các vấn đề này được giải quyết, đơn vị thi công chỉ cần khoảng nửa tháng để hoàn thiện toàn bộ tuyến.
Việc chậm thông tuyến khiến công trình chưa phát huy hết hiệu quả đầu tư. Không gian đi bộ ven sông bị chia cắt, các hoạt động du lịch, check-in, thể dục thể thao và khai thác dịch vụ ven sông chưa thể hình thành đồng bộ. Đồng thời, mục tiêu cải thiện môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị dọc sông Như Ý cũng chưa đạt như kỳ vọng.
Theo chủ đầu tư, chính quyền địa phương hiện tiếp tục phối hợp vận động các hộ dân liên quan, đồng thời xây dựng phương án xử lý theo quy định để sớm bàn giao mặt bằng. Khi hoàn thành, tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý sẽ kết nối liên tục từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, hình thành không gian công cộng ven sông, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ và nâng cao giá trị cảnh quan đô thị Huế.
Ngọc Văn
