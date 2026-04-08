Con đường hơn 260 tỷ đồng ‘đứt đoạn’

TPO - Sau gần 3 năm triển khai, tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý - con sông đào cổ xưa nổi tiếng ở TP. Huế, với tổng vốn đầu tư hơn 260 tỷ đồng vẫn chưa thể thông tuyến. Hạ tầng hai đầu đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng, nhưng đoạn giữa bị “nghẽn” bởi hai điểm vướng mặt bằng, khiến công trình chưa phát huy trọn vẹn công năng như kỳ vọng.
Quá trình triển khai, dự án nhiều lần gia hạn tiến độ do biến động nguồn vốn ODA. Sau đó, TP. Huế phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện. Đến nay, phần lớn hạng mục công trình dự án đã hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho hai bờ sông Như Ý vốn trước đây nhếch nhác, ô nhiễm.
Theo ghi nhận, toàn tuyến đã hình thành hệ thống kè bê tông dọc bờ sông, mặt đường lát đá granite, lắp lan can thép không gỉ, cùng hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, bến nước và không gian dừng chân. Khu vực đầu tuyến giáp Đập Đá cạnh sông Hương còn bố trí bãi đỗ xe rộng hơn 1.300 m2. Một số đoạn đã trở thành nơi người dân và du khách đi bộ, tập thể dục, ngắm cảnh, mở quán cà phê, kinh doanh dịch vụ nhỏ ven sông.
Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế, điểm nghẽn thứ nhất liên quan đến một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thi công. Hộ này từng khởi kiện ra tòa án liên quan phương án bồi thường, nhưng khi tòa mở phiên xét xử lại rút đơn. Dù vậy, việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất, khiến đoạn tuyến không thể thi công để hoàn thiện đường dạo.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh - Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế - cho biết công trình hiện chỉ còn vướng hai điểm mặt bằng. Khi các vấn đề này được giải quyết, đơn vị thi công chỉ cần khoảng nửa tháng để hoàn thiện toàn bộ tuyến.
Việc chậm thông tuyến khiến công trình chưa phát huy hết hiệu quả đầu tư. Không gian đi bộ ven sông bị chia cắt, các hoạt động du lịch, check-in, thể dục thể thao và khai thác dịch vụ ven sông chưa thể hình thành đồng bộ. Đồng thời, mục tiêu cải thiện môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị dọc sông Như Ý cũng chưa đạt như kỳ vọng.