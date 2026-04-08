Nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội được bổ nhiệm làm Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Trường Phong
TPO - Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Chiều 8/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hội nghị cũng thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hội nghị thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn, các cán bộ vừa được bổ nhiệm sẽ phát huy tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

