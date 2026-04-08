Người đi xe máy lộn nhào xuống đường vì dây cáp 'bẫy' ngang lối đi

Huỳnh Thủy
TPO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk gặp tai nạn khi đang chạy xe máy thì bị vướng dây cáp căng ngang đường.

Clip nam thanh niên gặp nạn.

Ngày 8/4, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc tài xế căng dây cáp kéo xe tải gây tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, sau va chạm, các bên không trình báo công an mà tự thỏa thuận dân sự. Tuy nhiên, khi nắm thông tin từ mạng xã hội, lực lượng CSGT vẫn tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 13h45 ngày 7/4 tại đường liên thôn, thôn 8B, xã Ea Hiao. Thời điểm này, ông P.P.S. (42 tuổi, trú tại xã Ea Hiao) điều khiển xe tải biển số 47C-270.xx, dùng dây cáp kéo một xe tải khác mang biển số 47H-028.xx đang mắc lầy.

Trong lúc hai xe nối cáp di chuyển, anh T.V.H. (26 tuổi, cùng trú xã Ea Hiao) điều khiển xe máy đi ngang qua, vướng phải sợi dây, ngã xuống đường. Hậu quả, nạn nhân bị trầy xước ở đầu gối, phương tiện hư hỏng nhẹ.

Bước đầu, CSGT xác định nguyên nhân do tài xế sử dụng dây cáp kéo theo phương tiện khác. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý.

#Đắk Lắk #tai nạn

