Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đột kích 'công trường' cát lậu giữa trưa nắng, tóm gọn nhiều đối tượng cùng phương tiện

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công một tụ điểm khai thác cát trái phép, tạm giữ 5 đối tượng cùng nhiều phương tiện.

Sáng 8/4, tin từ Công an xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triệt phá một tụ điểm khai thác cát trái phép quy mô lớn, tạm giữ nhiều đối tượng và phương tiện liên quan.

Khoảng 12h ngày 7/4, Công an xã Nam Ninh Hòa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích khu vực Suối Cát, thuộc thôn Suối Sâu và phát hiện một nhóm đối tượng đang tổ chức bơm hút cát trái phép với phương thức khá tinh vi.

Hiện trường vụ khai thác cát. Ảnh: CACC.

Nhóm này sử dụng bè nổi công suất lớn để hút cát trực tiếp từ lòng suối lên các xe ben chờ sẵn trên bờ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã khống chế và lập biên bản đối với 5 đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm, bao gồm: 2 đối tượng trực tiếp vận hành bè bơm hút cát, 2 tài xế điều khiển xe ben chở cát, 1 đối tượng được phân công nhiệm vụ cảnh giới từ xa để báo động khi có người lạ hoặc lực lượng chức năng tiếp cận.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 bè gỗ gắn máy bơm công suất lớn và 2 xe ben đang đầy ắp cát lậu.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng chấm dứt mọi hoạt động, đồng thời áp giải người cùng tang vật và phương tiện về trụ sở công an để làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#Cát lậu #Trái phép #Đột kích #Bắt giữ #Khánh hoà

Xem thêm

Cùng chuyên mục