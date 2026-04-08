Đột kích 'công trường' cát lậu giữa trưa nắng, tóm gọn nhiều đối tượng cùng phương tiện

TPO - Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công một tụ điểm khai thác cát trái phép, tạm giữ 5 đối tượng cùng nhiều phương tiện.

Sáng 8/4, tin từ Công an xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triệt phá một tụ điểm khai thác cát trái phép quy mô lớn, tạm giữ nhiều đối tượng và phương tiện liên quan.

Khoảng 12h ngày 7/4, Công an xã Nam Ninh Hòa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích khu vực Suối Cát, thuộc thôn Suối Sâu và phát hiện một nhóm đối tượng đang tổ chức bơm hút cát trái phép với phương thức khá tinh vi.



Hiện trường vụ khai thác cát. Ảnh: CACC.

Nhóm này sử dụng bè nổi công suất lớn để hút cát trực tiếp từ lòng suối lên các xe ben chờ sẵn trên bờ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã khống chế và lập biên bản đối với 5 đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm, bao gồm: 2 đối tượng trực tiếp vận hành bè bơm hút cát, 2 tài xế điều khiển xe ben chở cát, 1 đối tượng được phân công nhiệm vụ cảnh giới từ xa để báo động khi có người lạ hoặc lực lượng chức năng tiếp cận.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 bè gỗ gắn máy bơm công suất lớn và 2 xe ben đang đầy ắp cát lậu.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng chấm dứt mọi hoạt động, đồng thời áp giải người cùng tang vật và phương tiện về trụ sở công an để làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.