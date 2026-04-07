Đại án Đông Á Bank: Bộ Công an kêu gọi 2 tổng giám đốc ra đầu thú

TPO - Tối 7/4, Bộ Công an phát đi thông báo yêu cầu hai bị can đang bỏ trốn trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh sớm ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Theo CQĐT, vào năm 2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiện Nhân (Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh) và Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Tuy nhiên hai bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Các bị can Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: BCA.

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Nguyễn Thiện Nhân, bị can Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà hai bị can không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an kêu gọi người dân khi phát hiện Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương gần nhất, đồng thời thông báo cho C03 để phối hợp xử lý.

Minh Đức
#Vụ án Đông Á Bank #Khởi tố và truy nã #Nguy cơ bỏ trốn #Chính sách khoan hồng #Vai trò của người dân trong tố tụng #Hoạt động ngân hàng trái phép #Thúc đẩy đầu thú #Truy tố vắng mặt

