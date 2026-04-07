Khởi tố, tạm giam hai đối tượng xâm hại trẻ em ở An Giang

TPO - Liên tiếp hai vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra tại An Giang vừa bị lực lượng công an phát hiện, xử lý. Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam hai đối tượng để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi phạm tội gây bức xúc dư luận.

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Văng Văn Hậu (SN 1986, ngụ xã Long Điền) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 8h ngày 22/3, Hậu đến nhà người thân của một bé gái (SN 2020) tại ấp Long Bình, xã Long Điền để nhậu cùng một số người. Đến khoảng 10h, cuộc nhậu kết thúc, Hậu trong tình trạng say rượu nên ở lại nghỉ tại nhà.

Đối tượng Văng Văn Hậu

Lợi dụng thời điểm chỉ còn lại bé gái ở nhà, Hậu đã thực hiện hành vi xâm hại. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, một vụ việc khác cũng gây bức xúc xảy ra trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Võ (SN 2007, ngụ xã Châu Thành) để điều tra về hành vi “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Theo trình báo, một bé gái (SN 2014) bị một đối tượng lạ sờ vào vùng nhạy cảm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Nguyễn Thành Võ tại cơ quan công an.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thành Võ là nghi phạm và mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Võ thừa nhận hành vi dâm ô, đồng thời khai nhận đã thực hiện hành vi tương tự đối với 14 học sinh khác trên địa bàn xã.

Nhật Huy
