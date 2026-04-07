Nhận hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị phạt 4 năm tù

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp thông thầu gây thiệt hại ngân sách hơn 250 tỷ đồng, ông Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) bị tuyên phạt mức án 4 năm tù.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân bị phạt 14 năm tù

Chiều 7/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) mức án 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội, bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) bị phạt 6 năm; Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) lĩnh 5 năm tù; Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2) lĩnh 13 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị phạt tổng mức án 14 năm tù về các tội “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ).

Gần 20 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt 1 trong 3 tội danh nêu trên, với mức án người thấp nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, người cao nhất lĩnh 5 năm tù.

Về dân sự, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị, Nguyễn Hải Thanh, Trần Văn Lăng và nhóm cựu cán bộ nhận hối lộ phải nộp toàn bộ số tiền đã nhận để sung công quỹ. Buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân bồi thường hơn 350 tỷ đồng thiệt hại, tiếp tục kê biên, tạm dừng giao dịch tài sản liên quan đến bị cáo và đồng phạm liên đới bồi thường.

Xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ

Đọc bản án, Chủ tọa đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Thắng và đồng phạm đã xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Dân và nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã xâm phạm đến sự công bằng, cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Theo Hội đồng xét xử, gói thầu của các Dự án thủy lợi, gồm: Gói thầu số 13 và 17 thuộc Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, do các Ban 1, 2, 4 và 8, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ, làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu trên, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị, Nguyễn Hải Thanh, để nhờ "giới thiệu, tác động" đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư.

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Qua đó, ông Dân thỏa thuận chi tiền % cho lãnh đạo các Ban, để nhóm này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng thầu, thi công 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Bản án nêu, Giám đốc Nguyễn Văn Dân đã hối lộ tổng 40,2 tỷ đồng, trong đó, chi cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 4,54 tỷ đồng; cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; cựu Giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng nhận nhiều nhất 13,4 tỷ…

Đối với các Ban khác, ông Dân trực tiếp gặp mặt trao đổi và chi tiền hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa tiền.

Đối với nhóm bị cáo thuộc Công ty Hoàng Dân, Tòa cho rằng trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo bị cáo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán (1 hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; 1 hệ thống sổ ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế).

Hành vi của nhóm Công ty Hoàng Dân đã vi phạm quy định của Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Dân giữ vai trò chỉ đạo, cấp dưới thực hiện.