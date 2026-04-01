Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị mức án 4-5 năm tù về tội 'Nhận hối lộ'

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ để "tác động" cấp dưới cho doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại hơn 250 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị mức án 4-5 năm tù; trong khi bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) - chủ mưu thông thầu, bị đề nghị 13-16 năm tù cho 3 tội danh.

Đề nghị tịch thu hơn 300 tỷ đồng của Giám đốc Công ty Hoàng Dân

Sáng 1/4, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) mức án từ 4 – 5 năm tù về tội danh “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh, bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) bị đề nghị từ 6 – 7 năm; Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) từ 5 – 6 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị từ 13 – 16 năm tù về các tội “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại, gồm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc các Ban quản lý xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo, nhân viên Công ty Hoàng Dân, bị đề nghị một trong 3 tội danh nêu trên, với mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cho đến 7 năm tù.

Về dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tịch thu hơn 300 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Dân để phục vụ công tác thi hành án, khắc phục thiệt hại. Trong đó, ông Dân được ghi nhận đã tự nguyện khắc phục 35 tỷ đồng và 175 cây vàng.

Đối với khoản tiền đưa nhận hối lộ của nhóm bị cáo đề nghị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng.

Theo Viện Kiểm sát, gói thầu của các Dự án thủy lợi gồm: Gói thầu số 13 và 17 thuộc Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, do các Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ, làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu trên, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) để nhờ "giới thiệu, tác động" đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư.

Qua đó, ông Dân thỏa thuận chi tiền % cho lãnh đạo các Ban, để nhóm này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng thầu, thi công 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Bị cáo xin bán vàng, đất đai, nhà cửa để khắc phục thiệt hại

Cụ thể, Giám đốc Nguyễn Văn Dân đã hối lộ tổng 40,2 tỷ đồng. Những người được ông chi tiền gồm: cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 4,54 tỷ đồng; cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; cựu Giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ…

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo đều được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt do nhân thân tốt, một số người gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác, lao động sản xuất đóng góp nhiều cho xã hội.

Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh không được áp dụng xem xét các tình tiết giảm nhẹ, phiên tòa này bị cáo Thanh bị xét xử vắng mặt do đã bỏ trốn.

Trong hai ngày xét hỏi trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị..., đều thành khẩn khai báo, bày tỏ ăn năn, hối lỗi.

Như ông Hoàng Văn Thắng nói rất thẳng, nếu ông không nhận thì hôm nay đã không chịu trách nhiệm trước pháp luật. "Cái sai là bị cáo nhận tiền, không làm đúng điều lệ của Đảng, pháp luật nhà nước, bây giờ không thể giữ được thanh danh của mình, đây là điều trăn trở lớn nhất của bị cáo”.

Bị cáo Hoàng Văn Dân tự nguyện xin bán vàng bị tịch thu, bán thêm đất đai, nhà cửa để khắc phục thiệt hại.

Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh gửi đơn từ nước ngoài về trình bày điều kiện, hoàn cảnh khi phạm tội, song ông bày tỏ bất ngờ về khoản tiền bị quy kết nhận hối lộ nhiều hơn số tiền đã trả cho người đưa hối lộ. Dù vậy, ông vẫn tác động vợ nộp khắc phục hơn 8,25 tỷ đồng.