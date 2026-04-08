Nhóm học sinh độ chế xe đạp điện chạy tốc độ 'xe đua'

TPO - Với thiết bị mua trên mạng xã hội, nhóm học sinh đã độ chế để biến chiếc xe đạp điện, xe máy điện chạy tốc độ cao từ 90-100km/h, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 8/4, Công an xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa mời một nhóm học sinh cùng phụ huynh lên làm việc để xử lý vấn đề độ chế xe điện chạy tốc độ cao.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin, Công an xã Anh Sơn phát hiện một nhóm học sinh độ chế xe đạp điện, xe máy điện để chạy tốc độ cao như xe đua. Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã đã đến kiểm tra tại nhà chị N.T.H. (trú xã Anh Sơn). Tại đây, công an phát hiện cháu B.Đ.H. (14 tuổi) đang lắp ráp, thay đổi kết cấu xe điện cho 6 học sinh từ 13-16 tuổi.

Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều bộ thiết bị gồm động cơ 3.000W, bình ắc-quy, bộ IC (mạch tích hợp, còn gọi là chip) có nguồn gốc từ nước ngoài. Bước đầu các em học sinh khai nhận đã mua linh kiện trên mạng về để độ chế.

Công an xã Anh Sơn sau đó đã mời nhóm học sinh cùng phụ huynh đến trụ sở làm việc, giải thích rõ sự nguy hiểm của việc độ, chế xe điện. Đồng thời buộc tháo dỡ các linh kiện đã lắp đặt, trả lại nguyên trạng xe và yêu cầu các em ký cam kết không tái phạm.

Trên mạng xã hội facebook, anh Hoàng Đình Thêm (SN 1990) - một thợ sửa xe máy trú xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An) cũng đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của việc độ, chế xe điện sau khi một nhóm học sinh đến cửa hàng của anh để sửa xe.

"Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các xe điện độ chế thường được lắp thêm một công tắc ẩn. Bằng việc thay IC, thay động cơ công suất lớn hơn và lắp thêm bình ắc-quy, xe đạp điện có thể đạt tốc độ 80-90km/h, còn xe máy điện có thể lên tới trên 100km/h. Nếu không tháo xe ra, tôi cũng không thể ngờ được các cháu đã độ, chế xe điện như vậy”, anh Thêm cho biết.

Theo anh Thêm, một bộ IC mua trên mạng thường có giá 600.000-700.000 đồng; động cơ loại 1.500W (động cơ xe đạp điện bình thường là 350W) có giá 1-1,5 triệu đồng. Việc thay IC và động cơ nhằm tăng tốc độ của xe, còn lắp thêm ắc-quy (2-6 chiếc tùy loại xe) sẽ giúp xe hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Nhận thấy độ, chế xe điện là hết sức nguy hiểm nên anh Thêm đăng clip lên trang Facebook cá nhân để cảnh báo tới các phụ huynh hãy để ý con em mình, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.