Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhóm học sinh độ chế xe đạp điện chạy tốc độ 'xe đua'

Ngọc Tú

TPO - Với thiết bị mua trên mạng xã hội, nhóm học sinh đã độ chế để biến chiếc xe đạp điện, xe máy điện chạy tốc độ cao từ 90-100km/h, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 8/4, Công an xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa mời một nhóm học sinh cùng phụ huynh lên làm việc để xử lý vấn đề độ chế xe điện chạy tốc độ cao.

659130112-1512086083814376-5799026814538812842-n.jpg
Nhóm học sinh cùng những chiếc xe điện đã được độ chế để chạy tốc độ cao.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin, Công an xã Anh Sơn phát hiện một nhóm học sinh độ chế xe đạp điện, xe máy điện để chạy tốc độ cao như xe đua. Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã đã đến kiểm tra tại nhà chị N.T.H. (trú xã Anh Sơn). Tại đây, công an phát hiện cháu B.Đ.H. (14 tuổi) đang lắp ráp, thay đổi kết cấu xe điện cho 6 học sinh từ 13-16 tuổi.

Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều bộ thiết bị gồm động cơ 3.000W, bình ắc-quy, bộ IC (mạch tích hợp, còn gọi là chip) có nguồn gốc từ nước ngoài. Bước đầu các em học sinh khai nhận đã mua linh kiện trên mạng về để độ chế.

658030817-1512086177147700-5499100766532140200-n.jpg
659681956-1512086077147710-261018799352260793-n.jpg
Các em học sinh khai nhận đã mua thiết bị IC, động cơ, bình ắc quy trên mạng xã hội để về độ chế xe.

Công an xã Anh Sơn sau đó đã mời nhóm học sinh cùng phụ huynh đến trụ sở làm việc, giải thích rõ sự nguy hiểm của việc độ, chế xe điện. Đồng thời buộc tháo dỡ các linh kiện đã lắp đặt, trả lại nguyên trạng xe và yêu cầu các em ký cam kết không tái phạm.

Trên mạng xã hội facebook, anh Hoàng Đình Thêm (SN 1990) - một thợ sửa xe máy trú xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An) cũng đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của việc độ, chế xe điện sau khi một nhóm học sinh đến cửa hàng của anh để sửa xe.

662455934-1512086163814368-1047594053820023201-n.jpg
Công an đã mời nhóm học sinh lên trụ sở làm việc.

"Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các xe điện độ chế thường được lắp thêm một công tắc ẩn. Bằng việc thay IC, thay động cơ công suất lớn hơn và lắp thêm bình ắc-quy, xe đạp điện có thể đạt tốc độ 80-90km/h, còn xe máy điện có thể lên tới trên 100km/h. Nếu không tháo xe ra, tôi cũng không thể ngờ được các cháu đã độ, chế xe điện như vậy”, anh Thêm cho biết.

Theo anh Thêm, một bộ IC mua trên mạng thường có giá 600.000-700.000 đồng; động cơ loại 1.500W (động cơ xe đạp điện bình thường là 350W) có giá 1-1,5 triệu đồng. Việc thay IC và động cơ nhằm tăng tốc độ của xe, còn lắp thêm ắc-quy (2-6 chiếc tùy loại xe) sẽ giúp xe hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Nhận thấy độ, chế xe điện là hết sức nguy hiểm nên anh Thêm đăng clip lên trang Facebook cá nhân để cảnh báo tới các phụ huynh hãy để ý con em mình, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ngọc Tú
#Nghệ An #công an #độ chế xe #xe điện #học sinh #bắt quả tang #độ xe điện #bắt quả tang học sinh độ xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục