Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đứng trên yên xe 'diễn xiếc' để quay TikTok, hai nam sinh bị xử phạt

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vì muốn quay clip đăng TikTok, hai nam sinh lớp 11 đã bất chấp nguy hiểm khi em ngồi phía sau xe máy bất ngờ đứng trên yên xe đang chạy giữa đường. Màn “biểu diễn” liều lĩnh nhanh chóng bị phát hiện, khiến cả hai phải làm việc với công an và đối mặt với xử lý theo quy định.

Ngày 8/4, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện đối với hai nam sinh lớp 11 do có hành vi điều khiển xe máy nguy hiểm khi tham gia giao thông, gây bức xúc dư luận.

Hai học sinh "biểu diễn xiếc" để quay video clip đăng TikTok. Ảnh cắt từ clip

Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 29/3, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh hai thanh niên “biểu diễn” mạo hiểm tại khu vực ấp 2, xã Phú Giáo. Trong clip, một người điều khiển xe máy, người còn lại đứng trên yên xe khi phương tiện này đang lưu thông trên đường.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng xác minh, làm rõ hai người trong clip là T.Q.K và H. (cùng sinh năm 2009), đều là học sinh lớp 11 Trường THPT Phước Vĩnh.

Nhóm học sinh bị công an mời làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết thực hiện hành vi trên nhằm mục đích quay clip đăng mạng xã hội.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Công an xã Phú Giáo nhận định, hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thực hiện và người đi đường.

#học sinh #TikTok #biểu diễn mạo hiểm #giao thông #công an #xử lý vi phạm #phương tiện #TPHCM #vi phạm giao thông

