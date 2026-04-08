Đứng trên yên xe 'diễn xiếc' để quay TikTok, hai nam sinh bị xử phạt

TPO - Vì muốn quay clip đăng TikTok, hai nam sinh lớp 11 đã bất chấp nguy hiểm khi em ngồi phía sau xe máy bất ngờ đứng trên yên xe đang chạy giữa đường. Màn “biểu diễn” liều lĩnh nhanh chóng bị phát hiện, khiến cả hai phải làm việc với công an và đối mặt với xử lý theo quy định.

Ngày 8/4, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện đối với hai nam sinh lớp 11 do có hành vi điều khiển xe máy nguy hiểm khi tham gia giao thông, gây bức xúc dư luận.

Hai học sinh "biểu diễn xiếc" để quay video clip đăng TikTok. Ảnh cắt từ clip

Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 29/3, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh hai thanh niên “biểu diễn” mạo hiểm tại khu vực ấp 2, xã Phú Giáo. Trong clip, một người điều khiển xe máy, người còn lại đứng trên yên xe khi phương tiện này đang lưu thông trên đường.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng xác minh, làm rõ hai người trong clip là T.Q.K và H. (cùng sinh năm 2009), đều là học sinh lớp 11 Trường THPT Phước Vĩnh.

Nhóm học sinh bị công an mời làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết thực hiện hành vi trên nhằm mục đích quay clip đăng mạng xã hội.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Công an xã Phú Giáo nhận định, hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thực hiện và người đi đường.