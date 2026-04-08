Ra tù chưa đầy năm, lại bị bắt vì cầm đầu đường dây ma túy

TPO - Chỉ chưa đầy một năm sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán ma túy, Nguyễn Công Tấn (Đồng Tháp) lại tiếp tục lập đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất cấm.

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tạm giam 2 đối tượng gồm: Nguyễn Công Tấn (SN 1998) và Nguyễn Minh Dư (SN 2003, cùng trú xã Bình Trưng, Đồng Tháp) để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép ma túy và vũ khí quân dụng.

Nguyễn Công Tấn và số ma túy tại nơi ở.

Trước đó, chiều 3/4/2026, tại một tuyến đường nông thôn ở xã Bình Trưng, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Tấn và Dư đang tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Khám xét người của Nguyễn Công Tấn, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn bắn đạn chì, 10 viên; trong túi xách có 2 gói ma túy và nhiều viên thuốc lắc, dụng cụ dùng ma túy.

Khám xét nơi ở của Tấn, công an thu giữ thêm 10 túi ma túy và thuốc lắc, nhiều viên đạn và 1 số hung khí nguy hiểm.

Được biết, Nguyễn Công Tấn mới ra tù tháng 6/2025 (về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Điều tra mở rộng, Công an Đồng Tháp mời Trần Minh Quý (SN 2000, trú xã Bình Trưng) làm việc. Qua kiểm tra, Quý dương tính với chất ma túy và thừa nhận có liên quan đến đường dây của Tấn.