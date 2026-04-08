Công an xác minh vụ chủ gara tố bị đánh vì lên mạng 'nhắc' hàng xóm trả nợ tiền sửa xe

TPO - Công an xã Củ Chi (TPHCM) đang làm rõ vụ việc chủ một gara ô tô tố bị hàng xóm hành hung gây thương tích sau khi nhắc trả khoản nợ sửa xe hơn 4 triệu đồng. Nạn nhân đã cung cấp đoạn video clip ghi lại toàn bộ sự việc.

Ngày 8/4, Công an xã Củ Chi (TPHCM) đã lập hồ sơ, xác minh vụ việc chủ một gara ô tô bị hàng xóm hành hung gây thương tích sau khi nhắc khoản tiền sửa xe còn nợ.

Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, anh Trần Tính – chủ gara sửa chữa ô tô trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi) xác nhận đã gửi đơn trình báo công an về việc bị hàng xóm là ông V. hành hung. Theo anh Tính, trước Tết, ông V. mang xe tải đến sửa và còn nợ hơn 4 triệu đồng.

Do nhiều lần nhắc nhưng không được phản hồi rõ ràng, đến ngày 2/4, anh Tính đăng nội dung nhắc ông V. thanh toán vào một nhóm tài xế trên mạng xã hội.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông V. tìm đến gara dùng đá ném và cầm ghế nhựa tấn công liên tiếp vào người chủ gara.

“Tôi đang làm thì ông ấy xông vào đánh tới tấp. Tay tôi bị chảy rất nhiều máu, phải vào Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi băng bó”, anh Tính nói.

Kết quả kiểm tra y tế xác định anh Tính bị chấn thương cẳng – bàn tay trái, nhiều vết thương phần mềm, phải nghỉ làm để điều trị.

Đáng lưu ý, sau buổi làm việc tại trụ sở công an, ông V. còn lái xe tải đến chặn cửa gara nhiều giờ, ngăn khách ra vào. Ngay cả khi lực lượng chức năng có mặt, ông V. vẫn tỏ thái độ thách thức.

Anh Tính đã cung cấp đoạn video clip ghi lại toàn bộ vụ việc cho Công an xã Củ Chi. Vụ việc đang được Công an xã Củ Chi tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.