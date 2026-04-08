Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an xác minh vụ chủ gara tố bị đánh vì lên mạng 'nhắc' hàng xóm trả nợ tiền sửa xe

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an xã Củ Chi (TPHCM) đang làm rõ vụ việc chủ một gara ô tô tố bị hàng xóm hành hung gây thương tích sau khi nhắc trả khoản nợ sửa xe hơn 4 triệu đồng. Nạn nhân đã cung cấp đoạn video clip ghi lại toàn bộ sự việc.

Ngày 8/4, Công an xã Củ Chi (TPHCM) đã lập hồ sơ, xác minh vụ việc chủ một gara ô tô bị hàng xóm hành hung gây thương tích sau khi nhắc khoản tiền sửa xe còn nợ.

Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, anh Trần Tính – chủ gara sửa chữa ô tô trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi) xác nhận đã gửi đơn trình báo công an về việc bị hàng xóm là ông V. hành hung. Theo anh Tính, trước Tết, ông V. mang xe tải đến sửa và còn nợ hơn 4 triệu đồng.

Do nhiều lần nhắc nhưng không được phản hồi rõ ràng, đến ngày 2/4, anh Tính đăng nội dung nhắc ông V. thanh toán vào một nhóm tài xế trên mạng xã hội.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông V. tìm đến gara dùng đá ném và cầm ghế nhựa tấn công liên tiếp vào người chủ gara.

“Tôi đang làm thì ông ấy xông vào đánh tới tấp. Tay tôi bị chảy rất nhiều máu, phải vào Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi băng bó”, anh Tính nói.

Kết quả kiểm tra y tế xác định anh Tính bị chấn thương cẳng – bàn tay trái, nhiều vết thương phần mềm, phải nghỉ làm để điều trị.

Đáng lưu ý, sau buổi làm việc tại trụ sở công an, ông V. còn lái xe tải đến chặn cửa gara nhiều giờ, ngăn khách ra vào. Ngay cả khi lực lượng chức năng có mặt, ông V. vẫn tỏ thái độ thách thức.

Anh Tính đã cung cấp đoạn video clip ghi lại toàn bộ vụ việc cho Công an xã Củ Chi. Vụ việc đang được Công an xã Củ Chi tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Xem thêm

Cùng chuyên mục