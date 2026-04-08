TPHCM:

Mang 8 bình sơn đi... vẽ bậy

Nguyễn Dũng
TPO - Dù từng bị xử phạt hành chính, một người đàn ông trẻ vẫn tiếp tục mang theo nhiều bình sơn, lén phun vẽ lên nhà dân ở trung tâm TPHCM chỉ để “thỏa mãn sở thích cá nhân”.

Ngày 8/4, Công an phường Xuân Hòa, TPHCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Quỳnh K. (SN 1999) do tái phạm hành vi vẽ bậy lên nhà dân trên địa bàn.

K. bị lực lượng công an yêu cầu khắc phục hậu quả.

Trước đó, rạng sáng 5/4, tổ công tác Công an phường Xuân Hòa phát hiện K. có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, K. khai nhận đã phun sơn lên cửa cuốn của hai căn nhà trên đường Điện Biên Phủ nhằm “thỏa mãn sở thích cá nhân”.

Thời điểm bị phát hiện, K. mang theo nhiều bình sơn để tiếp tục thực hiện hành vi. Tang vật thu giữ gồm 8 chai sơn xịt cùng một điện thoại di động.

Đáng chú ý, vào tháng 8/2025, K. từng bị Công an phường Sài Gòn xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Công an phường Xuân Hòa đã buộc K. khắc phục hậu quả, xóa bỏ các hình vẽ vi phạm, đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, hành vi vẽ bậy, phun sơn lên công trình, nhà dân không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Theo Công an phường Xuân Hòa, “sở thích cá nhân” không phải là lý do để bao biện cho sai phạm. Mọi trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm.

#vẽ bậy #TPHCM #sơn xịt #xử lý vi phạm #công an #hành vi phạm pháp #đô thị #Công an phường Sài Gòn #Công an phường Xuân Hoà

