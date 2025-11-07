Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Vẽ bậy tái diễn khắp Hà Nội: Xóa hôm trước, hôm sau lại xuất hiện

Nam Giang

TPO - Từ phố cổ đến các khu đô thị mới, những mảng tường bị phun sơn bừa bãi đang trở thành “vết sẹo thị giác” của Hà Nội. Dù nhiều lần bị xóa, tình trạng này vẫn tái diễn, gây bức xúc cho người dân và làm xấu bộ mặt Thủ đô.

VIDEO: Tình trạng vẽ bậy tràn lan khắp đường phố Hà Nội.
dua09830.jpg
Tình trạng vẽ bậy, phun sơn quảng cáo tràn lan khắp các đường phố, tuyến phố chính, công trình công cộng tại Hà Nội... khiến diện mạo đô thị trở nên nhếch nhác.
img-6129.jpg
dua09793.jpg
dua09771.jpg
Bức tường dọc đường Trần Khánh Dư dày đặc các hình vẽ bậy.
dua09805.jpg
Những nét vẽ nguệch ngoạc không những làm xấu bộ mặt đô thị mà còn chứa nhiều nội dung không lành mạnh.
img-6136.jpg
Người dân trên đường Trần Khánh Dư cho biết, vi phạm thường xảy ra vào đêm khuya, khiến cơ quan chức năng và người dân khó phát hiện đối tượng cụ thể để xử lý.
img-6115.jpg
Hình vẽ bậy tại đầu ngõ 2 phố Tây Sơn. "Hình vẽ bậy này mới xuất hiện khoảng tuần nay. Các đối tượng vẽ bậy hoạt động vào ban đêm nên rất khó kiểm soát", ông Dũng (phường Đống Đa) chia sẻ.
dua09871.jpg
Cầu Long Biên, một trong những biểu tượng của Thủ đô bị vẽ bậy.
dua09862.jpg
Chân cầu vượt lối lên cầu Chương Dương chi chít các hình vẽ.
dua09881.jpg
Nhiều chỗ quanh khu vực hồ Trúc Bạch bị các đối tượng vẽ bậy.
dua09951.jpg
dua09926.jpg
dua09908.jpg
Không khó bắt gặp các hình vẽ bậy, phun sơn với kích thước lớn ngay trên đường Nghi Tàm - Âu Cơ.
dua09965.jpg
Người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, tình trạng vẽ bậy ở khu vực này diễn ra thường xuyên, cứ có một đợt tẩy xóa sau lại bị các đối tượng bôi bẩn.
img-6166.jpg
Một nhà chờ xe buýt đang còn hoạt động trên đường Nghi Tàm bị bôi bẩn với những nét màu nham nhở.
dua09898.jpg
Các hình vẽ đầy màu sắc, chằng chịt, khó hiểu trên cửa cuốn nhà dân phố Nghi Tàm.
img-6164.jpg
dua09890.jpg
dua09750.jpg
Nhiều bốt điện, tủ cất bị xâm hại bởi những hình vẽ bậy, phun sơn quảng cáo.
img-6150.jpg
dua09864.jpg
dua09848.jpg
Ngoài những công trình công cộng, tường, cửa nhà cũng thành nơi các đối tượng bôi bẩn, vẽ bậy.
