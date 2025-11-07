Vẽ bậy tái diễn khắp Hà Nội: Xóa hôm trước, hôm sau lại xuất hiện

TPO - Từ phố cổ đến các khu đô thị mới, những mảng tường bị phun sơn bừa bãi đang trở thành “vết sẹo thị giác” của Hà Nội. Dù nhiều lần bị xóa, tình trạng này vẫn tái diễn, gây bức xúc cho người dân và làm xấu bộ mặt Thủ đô.
Bức tường dọc đường Trần Khánh Dư dày đặc các hình vẽ bậy.
Không khó bắt gặp các hình vẽ bậy, phun sơn với kích thước lớn ngay trên đường Nghi Tàm - Âu Cơ.
Nhiều bốt điện, tủ cất bị xâm hại bởi những hình vẽ bậy, phun sơn quảng cáo.
Ngoài những công trình công cộng, tường, cửa nhà cũng thành nơi các đối tượng bôi bẩn, vẽ bậy.