Vẽ bậy tái diễn khắp Hà Nội: Xóa hôm trước, hôm sau lại xuất hiện

TPO - Từ phố cổ đến các khu đô thị mới, những mảng tường bị phun sơn bừa bãi đang trở thành “vết sẹo thị giác” của Hà Nội. Dù nhiều lần bị xóa, tình trạng này vẫn tái diễn, gây bức xúc cho người dân và làm xấu bộ mặt Thủ đô.