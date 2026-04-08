Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.

Chiều 8/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với: ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội đến Đoàn TP. Cần Thơ.

Cùng với đó, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ đến Đoàn TP. Hà Nội.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI thành phố Hà Nội.

Ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI TP. Hải Phòng.

Ông Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.