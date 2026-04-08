Luật sư nêu lý do cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Đào Thị Hương Lan chưa thể về nước

TPO - Luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Thị Hương Lan cho biết đã nhiều lần liên hệ, vận động bà Lan trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Tuy nhiên, bà Lan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, với tình trạng có khối u nghi mắc ung thư phổi và bị trầm cảm nặng nên chưa thể về nước.

Chiều 8/4, tại phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ thâu tóm trái phép khu đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn, gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng, HĐXX TAND TPHCM đã xướng tên bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, cựu Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM).

Cả 2 bị cáo trên bị truy tố và xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự.

HĐXX công bố thông tin tại phiên tòa chiều 8/4

Theo HĐXX, bị cáo Đào Thị Hương Lan hiện đang bỏ trốn và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã từ năm 2019 trong một vụ án khác.

Tòa án đang xét xử vắng mặt bị cáo Đào Thị Hương Lan.

HĐXX cũng công bố thông tin, cho biết Cơ quan tố tụng cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với 2 bất động sản đứng tên bị cáo Đào Thị Hương Lan.

HĐXX cũng cho biết vì lý do sức khỏe, bị cáo Nguyễn Thị Hồng xin vắng mặt. HĐXX đã công bố lời khai của cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại cơ quan điều tra. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Hồng bày tỏ sự ăn năn và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hồng cũng cho biết đã nộp lại số tiền 1,6 tỷ đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả và mong được xem xét vai trò, mức độ liên quan trong toàn bộ vụ án.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Thị Hương Lan cho biết đã nhiều lần liên hệ, vận động thân chủ trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Tuy nhiên, hiện bà Lan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, với tình trạng có khối u nghi ung thư phổi và mắc chứng trầm cảm nặng nên chưa thể về nước tham gia tố tụng.

Toàn bộ hồ sơ bệnh án của bà Lan gửi kèm về nước qua e-mail, luật sư cho biết đã giao nộp cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trong vụ án này, sai phạm của bị cáo Đào Thị Hương Lan thể hiện: Các bị cáo Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa đã gặp gỡ, tác động để nhờ bà Lan sắp xếp, giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín và được bà Lan đồng ý.

Do bà Lan không nhận tiền nên bị cáo Đặng Phước Dừa hứa cho bà 1 căn hộ sau khi thực hiện dự án. Bà Lan đã đề xuất để một lãnh đạo ký văn bản giao Sở TN&MT TPHCM (cũ) lập thủ tục thu hồi và giao toàn bộ khu đất vàng nói trên cho Công ty Phú Việt Tín.

Theo cáo trạng, có đủ căn cứ xác định, vì động cơ vụ lợi, bà Đào Thị Hương Lan đã thực hiện hành vi đề xuất thu hồi và giao toàn bộ khu đất vàng cho Công ty Phú Việt Tín theo hình thức chỉ định trái pháp luật, xâm phạm chế độ quản lý tài sản công, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngoài 2 bị cáo trên, 20 bị cáo còn lại có mặt tại phòng xử án và bị xét xử 1 hoặc 2 trong số 4 tội danh: “Đưa hối lộ”, "Nhận hối lộ", “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, cả 20 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, các bị cáo bị cáo buộc liên quan tới việc chuyển nhượng trái phép khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TPHCM) thuộc sở hữu Nhà nước sang tư nhân gây thất thoát cho nhà nước 542 tỷ đồng.