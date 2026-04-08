Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Luật sư nêu lý do cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Đào Thị Hương Lan chưa thể về nước

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Thị Hương Lan cho biết đã nhiều lần liên hệ, vận động bà Lan trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Tuy nhiên, bà Lan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, với tình trạng có khối u nghi mắc ung thư phổi và bị trầm cảm nặng nên chưa thể về nước.

Chiều 8/4, tại phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ thâu tóm trái phép khu đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn, gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng, HĐXX TAND TPHCM đã xướng tên bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, cựu Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM).

Cả 2 bị cáo trên bị truy tố và xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự.

HĐXX công bố thông tin tại phiên tòa chiều 8/4

Theo HĐXX, bị cáo Đào Thị Hương Lan hiện đang bỏ trốn và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã từ năm 2019 trong một vụ án khác.

Tòa án đang xét xử vắng mặt bị cáo Đào Thị Hương Lan.

HĐXX cũng công bố thông tin, cho biết Cơ quan tố tụng cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với 2 bất động sản đứng tên bị cáo Đào Thị Hương Lan.

HĐXX cũng cho biết vì lý do sức khỏe, bị cáo Nguyễn Thị Hồng xin vắng mặt. HĐXX đã công bố lời khai của cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại cơ quan điều tra. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Hồng bày tỏ sự ăn năn và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hồng cũng cho biết đã nộp lại số tiền 1,6 tỷ đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả và mong được xem xét vai trò, mức độ liên quan trong toàn bộ vụ án.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Thị Hương Lan cho biết đã nhiều lần liên hệ, vận động thân chủ trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Tuy nhiên, hiện bà Lan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, với tình trạng có khối u nghi ung thư phổi và mắc chứng trầm cảm nặng nên chưa thể về nước tham gia tố tụng.

Toàn bộ hồ sơ bệnh án của bà Lan gửi kèm về nước qua e-mail, luật sư cho biết đã giao nộp cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trong vụ án này, sai phạm của bị cáo Đào Thị Hương Lan thể hiện: Các bị cáo Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa đã gặp gỡ, tác động để nhờ bà Lan sắp xếp, giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín và được bà Lan đồng ý.

Do bà Lan không nhận tiền nên bị cáo Đặng Phước Dừa hứa cho bà 1 căn hộ sau khi thực hiện dự án. Bà Lan đã đề xuất để một lãnh đạo ký văn bản giao Sở TN&MT TPHCM (cũ) lập thủ tục thu hồi và giao toàn bộ khu đất vàng nói trên cho Công ty Phú Việt Tín.

Theo cáo trạng, có đủ căn cứ xác định, vì động cơ vụ lợi, bà Đào Thị Hương Lan đã thực hiện hành vi đề xuất thu hồi và giao toàn bộ khu đất vàng cho Công ty Phú Việt Tín theo hình thức chỉ định trái pháp luật, xâm phạm chế độ quản lý tài sản công, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngoài 2 bị cáo trên, 20 bị cáo còn lại có mặt tại phòng xử án và bị xét xử 1 hoặc 2 trong số 4 tội danh: “Đưa hối lộ”, "Nhận hối lộ", “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, cả 20 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, các bị cáo bị cáo buộc liên quan tới việc chuyển nhượng trái phép khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TPHCM) thuộc sở hữu Nhà nước sang tư nhân gây thất thoát cho nhà nước 542 tỷ đồng.

Xem thêm

Cùng chuyên mục