Chỉ lô đất 'ảo' mặt phố cho ngân hàng thẩm định, giải ngân khoản vay 5 tỷ đồng

TPO - Do cần tiền mua đất, bị cáo Vũ Văn Tiến nhờ người kiếm một lô đất "ảo" ngoài mặt đường cho cán bộ ngân hàng đến thẩm định. Sau khi giải ngân 5 tỷ đồng, bị cáo sử dụng cá nhân và không trả nợ cho ngân hàng.

Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tiến (SN 1976, ở tỉnh Hưng Yên) mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2015, vợ chồng Tiến ký hợp đồng tín dụng, vay vốn ngân hàng 5 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội, định giá tài sản là 6,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi ngân hàng giải ngân số tiền trên, vợ chồng Tiến không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Quá trình kiểm tra tài sản đảm bảo sau cho vay, ngân hàng phát hiện địa chỉ thửa đất trên không đúng. Thực tế, thửa đất mà ngân hàng nhận thế chấp nằm sâu trong ngõ với giá trị thẩm định lại chỉ có hơn 1,3 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2015, Tiến mua thửa đất nêu trên nằm sâu trong ngõ, với giá thỏa thuận hơn 1,9 tỷ đồng. Thời điểm này, Tiến không đủ tiền mua đất nên hỏi thủ tục vay tiền ngân hàng.

Với mục đích vay được số tiền lớn hơn, Tiến đã nhờ người tìm mảnh đất khác ở mặt đường Lĩnh Nam và nhờ người này đưa cán bộ ngân hàng đến thẩm định đất.

Trong quá trình thẩm định, cán bộ ngân hàng đã đề xuất trong báo cáo thẩm định “địa chỉ thực tế của tài sản và địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau, cần bổ sung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền”.

Khoảng tháng 8/2015, cán bộ ngân hàng đến bộ phận một cửa UBND phường Lĩnh Nam để xin xác nhận địa chỉ thửa đất. Khi đó, cán bộ phường cho biết UBND phường không cấp giấy xác nhận địa chỉ thực tế thửa đất.

Vào thời điểm này, ngân hàng không quy định về việc phải lấy xác nhận địa chỉ thửa đất nên cán bộ tín dụng lập báo cáo đánh giá, đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng và được phê duyệt.

Ngày 22/9/2015, ngân hàng giải ngân số tiền 5 tỷ đồng và số tiền này được chuyển cho Tiến. Anh ta sử dụng số tiền trên để thanh toán tiền mua đất, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Một thời gian sau, do không có tiền trả nợ ngân hàng, Tiến bỏ trốn vào miền Nam để làm ăn, sống lang thang nhiều nơi.

Đến năm 2019, ngân hàng làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tiến ra cơ quan công an. Đồng thời, yêu cầu Tiến hoàn trả 5 tỷ đồng đã vay...

Nhân thân cho thấy, ngày 27/4/2023, Tiến bị Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ) xử phạt 15 triệu đồng về hành vi làm giả văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp. Đến tháng 8 cùng năm, TAND huyện Thái Thụy tuyên Tiến 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.