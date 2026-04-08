Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Bị xử phạt vì dùng AI tạo ảnh người ngất tại cây xăng

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý 1 trường hợp đăng tải bài viết sử dụng AI chế ảnh người ngất tại cây xăng.

Cơ quan Công an làm việc với Đ.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook đăng tải bài viết: “GIÁ XĂNG DẦU "QUAY XE" – ANH EM ĐI ĐỔ XĂNG NGAY”, kèm theo hình ảnh tạo từ AI về một người đàn ông bị ngất tại cây xăng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ người đăng bài viết là N.T.Đ (SN 2005, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Đ thừa nhận đã thừa nhận việc sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm mục đích câu “view”, câu “like”. Sau đó Đ đã tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Hình ảnh AI tạo ra được Đ đăng tải lên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video do AI tạo dựng hoặc chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đồng thời cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi tin tưởng và chia sẻ. Cảnh giác với hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh giả, xuyên tạc sự thật nhằm câu “views”, câu “like” hoặc phục vụ mục đích xấu.

Khi phát hiện các tài khoản sử dụng hình ảnh AI đăng tải nội dung sai sự thật người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#Phòng chống tội phạm công nghệ cao #Sử dụng AI tạo ảnh giả #An ninh mạng Hà Nội #Chống tin sai sự thật trên mạng #Khuyến cáo nâng cao ý thức mạng xã hội #Xử lý vi phạm đăng tải nội dung sai lệch #Cảnh báo về công nghệ AI trong truyền thông #Trách nhiệm cộng đồng trong sử dụng mạng #Xác minh thông tin và phòng chống xuyên tạc #Vai trò của công an trong bảo vệ an ninh mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục