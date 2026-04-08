Nhiều hộ trong chỉ giới GPMB dự án nút giao Xa La - Phạm Tu tự nguyện di dời tài sản

TPO - Nhiều hộ trong chỉ giới GPMB dự án nút giao Xa La - Phạm Tu đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tự nguyện di dời. Bên cạnh đó, một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận với phương án tái định cư mà chính quyền địa phương phê duyệt.
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, số nhà 268 ABC (khu tập thể ô tô số 3, phường Thanh Liệt) cho biết, thửa đất của gia đình bị thu hồi rộng hơn 250m2. Trong đó, 177m2 là đất đã được UBND xã Tân Triều (cũ) và huyện Thanh Trì (cũ) xác nhận. Nguồn gốc thửa đất trên là do xí nghiệp ô tô phân cho gia đình. Từ những năm 2000, gia đình đã tách thành 3 thửa chia cho 3 hộ là người thân. Năm 2005, gia đình làm thủ tục và được UBND xã xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho 3 thửa đất. Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến cán bộ và chính quyền địa phương, nên đến nay thửa đất của gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận. Dù vậy, hằng năm 3 hộ đều nộp thuế và các loại thuế, phí theo quy định.
Còn theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hà Đông, trên địa bàn phường có 58 trường hợp nằm trong chỉ giới GPMB của dự án trên. Đến nay, phường đã công bố 46 phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Trong đó, 43 phương án đã được UBND phường Hà Đông phê duyệt.
Trong sáng ngày 8/4, phường Hà Đông đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, thưởng tiến độ cho 18 hộ dân. Hiện tại, phường tiếp tục mời và chi trả tiền cho các trường hợp đã được phê duyệt phương án.
Dù vậy, quá trình triển khai GPMB của dự án cũng gặp không ít khó khăn. Ví như, một số thửa đất được mua bán qua nhiều người nhưng chỉ có giấy viết tay hoặc tranh chấp thừa kế... Cùng với đó, do trước đây việc lưu giữ hồ sơ, cùng chính sách về xây dựng của huyện Thanh Trì (cũ) khác với Hà Đông nên người dân còn nhiều ý kiến. Thời gian tới, UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến dự án.