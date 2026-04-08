Chủ tịch Hà Nội kiểm tra dự án cấp nước cho sông Tô Lịch

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định tiến độ là mệnh lệnh, chất lượng là yêu cầu bắt buộc và cam kết thành phố sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án về đích đúng hạn, phát huy hiệu quả thiết thực ngay trong mùa mưa năm nay.

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện một số dự án thoát nước chống úng ngập theo lệnh khẩn cấp trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng đến kiểm tra tại công trường dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ và vị trí thi công trên đường Võ Chí Công thuộc dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Tại cuộc kiểm tra hai dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng - nhấn mạnh đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hệ thống hạ tầng thoát nước của thủ đô, không chỉ góp phần giảm thiểu tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu vực phía Tây và Tây Bắc thành phố mà còn từng bước cải thiện môi trường, bổ cập nguồn nước cho sông Tô Lịch - một trong những nhiệm vụ cấp bách, có tính lâu dài trong chỉnh trang đô thị Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Vũ Đại Thắng - kiểm tra tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì.

“Việc hoàn thành đúng tiến độ các công trình này trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống ngập úng trong mùa mưa năm 2026, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo tiền đề cho phát triển đô thị bền vững”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Hà Nội cũng yêu cầu các nhà thầu phát huy tối đa năng lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại các vị trí thuận lợi, tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm, chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không vì chạy theo tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng lâu dài của dự án.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh mốc thời gian hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30/4 và 31/5/2026.

“Tiến độ là mệnh lệnh, chất lượng là yêu cầu bắt buộc”, ông Thắng yêu cầu, khẳng định, thành phố sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án về đích đúng hạn, phát huy hiệu quả thiết thực ngay trong mùa mưa năm nay.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương được UBND thành phố Hà Nội triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình đi qua các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô nhằm giải quyết thoát nước cho lưu vực khoảng 350 ha, bổ cập nước ổn định cho sông Tô Lịch (lưu lượng 5 m³/s) và phục vụ tưới tiêu cho khoảng 36 ha đất nông nghiệp.

Dự án mương Thụy Phương, bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Đến nay, tổng tiến độ thi công toàn dự án đạt khoảng 50% khối lượng hợp đồng. Đối với tuyến cống dẫn nước về sông Tô Lịch dài gần 4 km, tiến độ còn chênh lệch giữa các đoạn. Tuyến Hoàng Minh Thảo đạt khoảng 60% khối lượng ép cừ và 31% thi công cống hộp, tuyến Võ Chí Công đạt khoảng 39% ép cừ, 19% lắp đặt cống đúc sẵn, đồng thời đang triển khai khoan kích ngầm.

Dự án huy động hơn 400 công nhân, cùng hàng trăm thiết bị máy móc như máy xúc, máy ép cừ, xe vận chuyển… để tổ chức thi công liên tục.

Quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc do mặt bằng chồng lấn hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông), giao cắt với các dự án khác, đặc biệt tại khu đô thị Resco. Biến động giá vật liệu, nhiên liệu và tình trạng quá tải bãi đổ thải cũng ảnh hưởng đến tiến độ.