Lao động mưu sinh giữa nắng nóng 40 độ

Hoài Nam

TPO - Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa khiến nhiệt độ tại Hà Tĩnh chạm mốc 40 độ. Giữa cái nóng như lửa đốt, nhiều lao động tự do, công nhân xây dựng, người bán hàng rong… vẫn miệt mài mưu sinh, oằn mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Lao động chật vật mưu sinh giữa "chảo lửa" 40 độ. (Clip: Hoài Nam)
Những ngày qua, thời tiết tại Hà Tĩnh liên tục xảy ra nắng nóng gay gắt. Ngay từ sáng sớm, không khí đã trở nên oi bức, hầm hập. Khi ra đường, hầu hết người dân phải che kín cơ thể bằng kính râm, khẩu trang, áo chống nắng… để hạn chế cái nóng như thiêu như đốt.
Theo ghi nhận, vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới khoảng 40 độ. Mặt đường hắt hơi nóng, không gian trở nên ngột ngạt, song nhiều lao động vẫn miệt mài mưu sinh giữa nắng gắt.
Một nữ phụ hồ tại công trình cho biết, dù công việc nặng nhọc và thời tiết khắc nghiệt, chị vẫn không thể nghỉ vì phải cố gắng kiếm tiền trang trải cuộc sống. “Làm ngoài trời cả ngày, lúc nào cũng mệt, khát nước liên tục. Có hôm nắng quá phải tìm chỗ nghỉ sớm, chứ không chịu nổi”, người phụ nữ nói.
Ông Vĩ (56 tuổi, trú ở xã Thạch Xuân) mỗi ngày di chuyển hơn 40km bằng xe máy đến xã Cẩm Hưng để làm nghề phụ hồ, buộc thép. Ông làm việc liên tục nhiều giờ dưới trời nắng để kiếm tiền công khoảng 500.000 đồng/ngày. “Vất vả lắm, nhất là những ngày nắng nóng như lửa đốt này. Công trình có tiến độ nên tôi vẫn phải làm. Tôi mặc 2 lớp áo nhưng vẫn nóng ran sau lưng”, ông Vĩ chia sẻ.
Giữa nắng gay gắt, công trường xây dựng trở nên nóng hầm hập, mặt bê tông và sắt thép hắt hơi nóng bỏng rát. Những người công nhân vẫn quần quật làm việc suốt nhiều giờ liền ngoài trời, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt sạm nắng và mệt mỏi. Họ bịt kín khẩu trang, đội mũ, mặc thêm áo chống nắng nhưng cái nóng vẫn như xuyên qua từng lớp vải.
Trên nhiều tuyến phố, hình ảnh người bán hàng rong, công nhân xây dựng, xe ôm, người thu mua ve chai… vẫn tất bật mưu sinh dưới cái nắng 40 độ.
Trên đồng, nhiều lao động vẫn cố gắng cắt cỏ về cho gia súc. Theo người dân, năm nay nắng nóng đến sớm khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Có những ngày họ phải làm việc vào ban đêm để tránh nắng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trưa 8/4, nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt trên toàn tỉnh, nhiều nơi đạt ngưỡng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 38,3 đến 40,1 độ. Trước đó, ngày 7/4, nền nhiệt tại Hà Tĩnh cũng tăng cao trên diện rộng, dao động từ 38,2 đến 40,1 độ; riêng khu vực Thành Sen (TP. Hà Tĩnh cũ) ghi nhận mức cao nhất lên tới 40,8 độ.
Xem thêm

Cùng chuyên mục