Lao động mưu sinh giữa nắng nóng 40 độ

TPO - Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa khiến nhiệt độ tại Hà Tĩnh chạm mốc 40 độ. Giữa cái nóng như lửa đốt, nhiều lao động tự do, công nhân xây dựng, người bán hàng rong… vẫn miệt mài mưu sinh, oằn mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.
Ông Vĩ (56 tuổi, trú ở xã Thạch Xuân) mỗi ngày di chuyển hơn 40km bằng xe máy đến xã Cẩm Hưng để làm nghề phụ hồ, buộc thép. Ông làm việc liên tục nhiều giờ dưới trời nắng để kiếm tiền công khoảng 500.000 đồng/ngày. “Vất vả lắm, nhất là những ngày nắng nóng như lửa đốt này. Công trình có tiến độ nên tôi vẫn phải làm. Tôi mặc 2 lớp áo nhưng vẫn nóng ran sau lưng”, ông Vĩ chia sẻ.
Giữa nắng gay gắt, công trường xây dựng trở nên nóng hầm hập, mặt bê tông và sắt thép hắt hơi nóng bỏng rát. Những người công nhân vẫn quần quật làm việc suốt nhiều giờ liền ngoài trời, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt sạm nắng và mệt mỏi. Họ bịt kín khẩu trang, đội mũ, mặc thêm áo chống nắng nhưng cái nóng vẫn như xuyên qua từng lớp vải.
Trên đồng, nhiều lao động vẫn cố gắng cắt cỏ về cho gia súc. Theo người dân, năm nay nắng nóng đến sớm khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Có những ngày họ phải làm việc vào ban đêm để tránh nắng.