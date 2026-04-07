Bộ Xây dựng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp Cục, Vụ

TPO - Bộ Xây dựng vừa bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản; lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng; Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng chuyên ngành.

Chiều 7/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Hoàng Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông - được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm (ảnh: Bộ Xây dựng).

Ông Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1978, là tiến sĩ quản lý đô thị và công trình. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, ông Tuấn từng trải qua các vị trí Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng; Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng; Cục trưởng Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng; Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đang là điểm nóng, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp có thẩm quyền. Năm 2026, công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Cùng với đó, nhiều chương trình lớn đang được triển khai, nổi bật là đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, cùng hàng loạt cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường phát triển.

Cùng dịp này, ông Lê Văn Dương - Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng.

Ông Lê Anh Nhật Trường - chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành.