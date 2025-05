Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam

TPO - Ông Võ Thanh Hiền và ông Nguyễn Tiến Thịnh được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam.

Chiều 27/5, Bộ Xây dựng đã triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm hai phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam.Theo các quyết định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm các ông Võ Thanh Hiền (sinh năm 1975, quê quán Nghệ An), Trưởng phòng Quản lý Xây dựng và kết cấu hạ tầng đường sắt, và Nguyễn Tiến Thịnh (sinh năm 1978, quê quán Hà Nội), Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Cục Đường sắt Việt Nam, giữ chức Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam kể từ ngày 20/5/2025. Ngoài 2 cán bộ mới bổ nhiệm, Cục Đường sắt Việt Nam có Cục trưởng là ông Trần Thiện Cảnh và một Cục phó là ông Dương Hồng Anh.

Ngày 27/5, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo về việc mở bán nhà ở xã hội tại khối nhà A và B của dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2, nằm tại phường An Hải Nam, quận Sơn Trà.Trong đợt mở bán này, có tổng cộng 633 căn hộ được phép bán ra thị trường. Chi tiết, khối nhà A có 288 căn hộ và khối nhà B có 345 căn hộ. Các căn hộ này được bán với giá hơn 16,2 triệu đồng/m2, trong đó đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%, nhưng chưa bao gồm chi phí bảo trì 2% và hệ số tầng K. Theo danh sách đính kèm thông báo, giá bán thấp nhất của các căn hộ là hơn 820 triệu đồng, trong khi giá cao nhất là hơn 1 tỷ đồng.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1195 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 27/5, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.736.426.100 đồng (hơn 3,7 tỷ đồng). Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1195 của loại hình xổ số Power 6/55 là 04 - 12 - 18 - 19 - 44 - 48 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 42. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay nhận về là hơn 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm được 44 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.873 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 35.708 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu, khiến một người đi xe máy tử vong. Theo đó, khoảng 14h ngày 27/5, trên địa bàn thôn Eo Bàn, xã Thành Long, xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông trên đường tỉnh 516 thì bất ngờ gặp sự cố, bánh của chiếc xe văng ra ngoài. Đúng lúc ông B.V.T. (SN 1970, trú xã Thành Long) đang ngồi trên xe máy đỗ bên đường bị bánh xe văng trúng tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, Bắc Bộ tái diễn mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-90mm, có nơi trên 180mm. Từ gần sáng và ngày 29/5, mưa lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dao động 30-50mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều 28/5 đến ngày 29/5, mưa tăng cường độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngày 27/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, thành lập Tổ công tác với ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố làm Phó tổ trưởng Thường trực; 2 Phó tổ trưởng khác là ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công Thương, ông Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an thành phố, và các Ủy viên là lãnh đạo các sở ngành liên quan. (XEM CHI TIẾT)