Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Khánh Hòa sẽ xử lý nghiêm hành vi sách nhiễu người dân, doanh nghiệp

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Ngày 7/4, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao PCI tỉnh giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đưa tỉnh vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Cụ thể, trong năm nay Khánh Hòa phấn đấu tăng ít nhất 3 bậc điểm số PCI so với năm 2025; giai đoạn 2027-2030 duy trì vị trí trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Điểm số PCI giai đoạn 2026-2030 tăng từ 2-3 điểm trở lên hằng năm; tất cả các chỉ số thành phần PCI đạt mức khá trở lên, trong đó có từ 4 - 5 chỉ số thành phần thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu.

Cảng quốc tế Nam Vân Phong - Khánh Hòa đang thu hút nhiều dự án đầu tư. Ảnh: L.H.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Khánh Hòa tập trung 3 khâu đột phá gồm: Tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; tạo đột phá khơi thông các nguồn lực về đất đai, giải ngân vốn đầu tư gắn với đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, động lực, liên vùng và nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tỉnh này cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; gắn kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Tỉnh cũng sẽ xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Lữ Hồ
#Khánh Hòa #PCI #đầu tư #doanh nghiệp #cải cách hành chính #sách nhiễu #phiền hà

