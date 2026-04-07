Khánh Hòa sẽ xử lý nghiêm hành vi sách nhiễu người dân, doanh nghiệp

TPO - Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Ngày 7/4, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao PCI tỉnh giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đưa tỉnh vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Cụ thể, trong năm nay Khánh Hòa phấn đấu tăng ít nhất 3 bậc điểm số PCI so với năm 2025; giai đoạn 2027-2030 duy trì vị trí trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Điểm số PCI giai đoạn 2026-2030 tăng từ 2-3 điểm trở lên hằng năm; tất cả các chỉ số thành phần PCI đạt mức khá trở lên, trong đó có từ 4 - 5 chỉ số thành phần thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu.

Cảng quốc tế Nam Vân Phong - Khánh Hòa đang thu hút nhiều dự án đầu tư. Ảnh: L.H.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Khánh Hòa tập trung 3 khâu đột phá gồm: Tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; tạo đột phá khơi thông các nguồn lực về đất đai, giải ngân vốn đầu tư gắn với đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, động lực, liên vùng và nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tỉnh này cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; gắn kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Tỉnh cũng sẽ xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.