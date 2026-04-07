LPBank dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 30%

P.V

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 30%. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những mức cổ tức tiền mặt cao nổi bật trên thị trường ngân hàng, tiếp tục khẳng định năng lực tài chính vững vàng và định hướng gia tăng giá trị thực cho cổ đông của Ngân hàng.

toa-nha-lpbank.jpg

Phương án chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt được xây dựng trên cơ sở kết quả kinh doanh tích cực, nền tảng vốn ổn định và khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả của LPBank trong thời gian qua. Việc duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn bằng tiền mặt cũng cho thấy cam kết nhất quán của Ngân hàng trong việc đảm bảo lợi ích thiết thực và bền vững cho cổ đông.

Năm 2025, LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục với lợi nhuận trước thuế đạt gần 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024, cao nhất trong lịch sử hoạt động. Tổng tài sản vượt 605.000 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,05%, thuộc top đầu ngành về hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được tối ưu về mức 28,3%, giảm 1% so với năm trước và thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Trước đó, LPBank từng gây chú ý khi thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25% – thuộc nhóm cao nhất trong hệ thống ngân hàng từ nguồn lợi nhuận năm 2024. Trong bối cảnh nhiều tổ chức tín dụng ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn tự có, quyết định chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao của LPBank được đánh giá là tín hiệu tích cực, thể hiện sức khỏe tài chính tốt cũng như hiệu quả trong chiến lược quản trị và sử dụng vốn.

Việc tiếp tục nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến 30% không chỉ củng cố niềm tin của cổ đông hiện hữu mà còn gia tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu LPB trên thị trường. Đồng thời cũng thể hiện định hướng phát triển cân bằng giữa tăng trưởng và chia sẻ giá trị, trong đó cổ đông luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên của Ngân hàng.

Dự kiến, nội dung này sẽ được LPBank trình và xin ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong thời gian tới. Nếu được thông qua, LPBank sẽ tiếp tục ghi dấu là một trong những ngân hàng có chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn hàng đầu, góp phần nâng cao vị thế và uy tín trên thị trường tài chính – ngân hàng./.

P.V
