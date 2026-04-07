Phân bổ xăng dầu theo thứ tự ưu tiên trong tình huống khẩn cấp

TPO - Đối với tình huống khẩn cấp hoặc bất khả kháng, nguồn xăng dầu sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên cho quốc phòng, an ninh, y tế, giao thông thiết yếu, sản xuất trọng điểm… Toàn bộ nguồn hàng tại các kho liên quan được huy động điều chuyển tối đa.

Ngày 7/4, Đảng ủy UBND tỉnh Cà Mau dẫn nhận định của ngành chức năng cho thấy, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản được đảm bảo. Qua đó đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, và đủ khả năng duy trì cung ứng xăng dầu trong 30 ngày nếu có gián đoạn nguồn cung.

Toàn tỉnh Cà Mau có 274 tàu cắt giảm chuyến biển và 84 tàu tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng giá dầu tăng cao.

Tuy nhiên, Đảng uỷ UBND tỉnh Cà Mau cũng nhìn nhận, biến động giá xăng dầu thời gian qua đã tác động trực tiếp đến một số lĩnh vực sử dụng nhiều nhiên liệu. Đáng kể, giá dầu tăng cao làm tăng chi phí mỗi chuyến biển của ngư dân. Tính đến ngày 25/3, toàn tỉnh có 274 tàu cắt giảm chuyến và 84 tàu tạm ngưng ra khơi.

Giá xăng dầu tăng cao cũng ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, khi tăng chi phí bơm tưới trong sản xuất lúa và muối, vận chuyển vật tư nông nghiệp, nông sản sau thu hoạch, vận hành máy móc làm đất, thu hoạch... ảnh hưởng trực tiếp tới nông dân.

Để chủ động ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra với thị trường nhiên liệu, khi chiến sự Trung Đông vẫn còn khó đoán, tỉnh Cà Mau đã lên các kịch bản cho từng tình huống.

Trước mắt, Sở Công Thương Cà Mau được giao chỉ đạo thương nhân phân phối xăng dầu san sẻ nguồn cung đảm bảo nhu cầu tiêu thụ; thống kê tồn kho để xác định khu vực còn khả năng cung ứng, khu vực nguy cơ thiếu hụt trong vòng 12 giờ tiếp theo để tỉnh kịp thời điều tiết, bổ sung nguồn cung, tránh phụ thuộc một nguồn duy nhất; đảm bảo cân bằng cung - cầu trong vòng 24-48 giờ, không để lan rộng thành biến động toàn tỉnh.

Trường hợp xăng dầu biến động mạnh về giá, chi phí nhập khẩu, còn chiết khấu cho đại lý phân phối giảm sâu, dẫn đến trên 10% cửa hàng bán lẻ hoạt động cầm chừng hoặc ngừng bán, Sở Công Thương chủ động phối hợp với các thương nhân phân phối có phương án ứng phó kịp thời. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, nhằm ổn định tâm lý thị trường.

Đối với tình huống khẩn cấp hoặc bất khả kháng, nguồn xăng dầu sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên cho quốc phòng, an ninh, y tế, giao thông thiết yếu, sản xuất trọng điểm… Toàn bộ nguồn hàng tại các kho liên quan được huy động điều chuyển tối đa, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương để đề nghị hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia.

Biến động giá xăng dầu cũng khiến chi phí cắt lúa đội lên cao.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp trên, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Công Thương chủ trì, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt, ngừng bán không đúng quy định. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi sản lượng tồn kho (nhập – xuất – bán) của các thương nhân phân phối để kịp thời phát hiện nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Sở Tài chính Cà Mau được giao chủ trì, tăng cường theo dõi sát diễn biến giá cả mặt hàng lúa gạo và các hàng hoá dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân, kịp thời tham mưu các biện pháp bình ổn giá theo thẩm quyền. Ngành tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 15 tham mưu tháo gỡ khó khăn tín dụng, ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và logistics.