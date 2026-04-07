Từ những viên đá nhỏ, Hoàng Gia Phát Group xây ước mơ sân chơi cho trẻ em vùng cao

Từ những viên đá nhặt bên suối ở vùng cao Mường Lống, Hoàng Gia Phát Group cùng các tình nguyện viên đã khởi xướng dự án gây quỹ xây dựng sân chơi cho trẻ em miền núi, lan tỏa thông điệp sẻ chia từ những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa.

Chiều 5/4, Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Than hồng nhỏ tổ chức workshop mang tên “Stone For Playgrounds – Một viên đá, một sân chơi”. Chương trình thu hút sự tham gia của học sinh Mường Lống, các khách mời và nhiều bạn trẻ yêu thích hoạt động cộng đồng.

Thầy Vũ Bá Dài, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Lống 2 cùng học sinh trao những viên đá chưa vẽ cho các cảnh sát giao thông - người khởi xướng ý tưởng.

Tại workshop, những viên đá nhỏ bé, mộc mạc được “thổi hồn” bằng màu sắc. Người tham gia tự tay vẽ lên đó những hình ảnh, màu sắc và thông điệp riêng, biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm, chương trình còn hướng tới mục tiêu gây quỹ xây dựng các sân chơi dành cho trẻ em vùng cao – nơi nhiều em nhỏ vẫn thiếu những không gian vui chơi an toàn và đúng nghĩa.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng , Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group đồng hành cùng dự án.

Chia sẻ về dự án, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group, cho biết: trẻ em ở bất kỳ vùng miền nào cũng xứng đáng được chăm sóc, học tập và vui chơi trong môi trường tốt nhất. Từ những viên đá nhỏ bé nơi các em lớn lên, dự án mong muốn biến những ước mơ giản dị về sân chơi thành hiện thực.

Theo ông Dũng, “Một viên đá – một sân chơi” không chỉ dừng lại ở Mường Lống mà còn hướng tới lan tỏa rộng hơn, để nhiều trẻ em vùng cao có cơ hội được vui chơi và phát triển toàn diện như các bạn cùng trang lứa.

Ý tưởng về dự án bắt nguồn từ một chuyến công tác của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại xã Mường Lống. Giữa vùng biên viễn còn nhiều khó khăn, họ bắt gặp hình ảnh những em nhỏ lớn lên giữa núi đá, vui chơi với thiên nhiên nhưng chưa từng có một sân chơi đúng nghĩa.

Các học sinh Trường Tiểu học Mường Lống 2 vẽ tranh trên những viên đá nhỏ.

Từ đó, ý tưởng sử dụng chính những viên đá nơi các em lớn lên, vẽ nên những ước mơ hồn nhiên rồi gây quỹ xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng cao đã được hình thành. Sáng kiến này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhà trường cùng sự đồng hành từ doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo thầy Vũ Bá Dài, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Lống 2, phần lớn học sinh nơi đây là con em đồng bào dân tộc Mông, điều kiện học tập và vui chơi còn nhiều hạn chế. Vì vậy, khi ý tưởng xây dựng sân chơi được triển khai, đó không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là món quà có ý nghĩa lâu dài đối với các em nhỏ.

Đến nay, khoảng 1.000 viên đá đã được học sinh Mường Lống nhặt từ các con suối và gửi xuống xuôi. Qua sự kết nối của Hoàng Gia Phát Group với họa sĩ Chu Vinh Đức cùng cộng đồng, những viên đá ấy được “thổi hồn” bằng màu sắc và sự sáng tạo.

Nhiều bạn trẻ tham gia workshop.

Các sản phẩm sau workshop đang được lan tỏa tới cộng đồng nhằm gây quỹ cho dự án. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để xây dựng các sân chơi dành cho trẻ em vùng cao, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và tạo môi trường phát triển toàn diện cho các em.

Từ những viên đá nhỏ bé, dự án đang từng bước thắp lên hy vọng về những sân chơi rộn ràng tiếng cười – nơi tuổi thơ vùng cao có thể được trọn vẹn hơn.