Miễn nhiều loại phí giao thông từ hôm nay

Lộc Liên
TPO - Từ ngày 7/4-30/6, nhiều loại phí trong lĩnh vực giao thông như hàng không, hàng hải và đường sắt được miễn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước áp lực chi phí nhiên liệu.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2026/TT-BTC ngày 6/4/2026, quyết định miễn một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang tác động mạnh đến giá xăng dầu, trực tiếp làm tăng giá cước vận tải, chi phí logistics và đẩy giá thành hàng hóa lên cao.

Từ ngày 7/4-30/6, nhiều loại phí giao thông được miễn. Ảnh minh họa: VIMC.

Từ ngày 7/4 đến hết ngày 30/6, hàng loạt loại phí sẽ được miễn hoàn toàn, bao gồm:

Lĩnh vực hàng không miễn các loại phí, lệ phí (ngoại trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại sân bay); lĩnh vực hàng hải và thủy nội địa miễn phí đối với tàu thuyền ra vào khu vực hàng hải và các phương tiện hoạt động giữa các cảng, bến thủy nội địa của Việt Nam; lĩnh vực đường sắt miễn phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, đồng thời khuyến khích các loại hình vận tải xanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Song song với các nỗ lực bình ổn chi phí, Cục Hàng không Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch tiết kiệm năng lượng và "xanh hóa" toàn ngành. Các cảng hàng không và hãng bay được yêu cầu chủ động lên kế hoạch chuyển đổi phương tiện mặt đất sang sử dụng điện và nhiên liệu xanh.

Lộ trình chuyển đổi được vạch ra cụ thể theo từng giai đoạn: Giai đoạn 2027 - 2030 bắt đầu nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế và xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu thụ nhiên liệu của các doanh nghiệp hàng không; năm 2035 bắt buộc sử dụng tối thiểu 10% nhiên liệu bền vững cho một số chuyến bay ngắn, toàn bộ phương tiện chở khách và xe vận hành mới trong sân bay phải dùng điện hoặc năng lượng xanh.

Từ năm 2035, ﻿một số chuyến bay ngắn sẽ sử dụng tối thiểu 10% nhiên liệu bền vững. Ảnh: VNA.

Đến năm 2040, 100% phương tiện hoạt động trong khu bay chạy bằng năng lượng xanh (trừ một số xe đặc thù). Năm 2050, chuyển đổi 100% sang năng lượng xanh và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) cho máy bay. Lượng khí thải còn sót lại sẽ được xử lý thông qua các biện pháp bù đắp carbon để chính thức đạt mức phát thải ròng bằng "0".

#giao thông #miễn phí #hàng không #hàng hải #đường sắt #hỗ trợ doanh nghiệp

