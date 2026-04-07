Từ màu xanh cao su đến giá trị bền vững của VRG

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, khi áp lực thị trường, biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Giữa dòng chảy nhiều biến động ấy, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vẫn kiên định vững bước, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực, tiên phong trong đổi mới, thích ứng linh hoạt và phát triển bền vững.

Công nhân tập kết mủ cao su về nhà máy chế biến.

Không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng ấn tượng, hành trình của VRG còn là hành trình kiến tạo giá trị, nơi kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội, nơi những cánh rừng cao su không chỉ mang lại nguồn thu mà còn góp phần ổn định đời sống người dân, giữ gìn an ninh quốc phòng và vun đắp những mối quan hệ hữu nghị quốc tế.

Từ nền tảng vững chắc đến khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới

Với vốn điều lệ lên đến 40.000 tỷ đồng, giá trị vốn hóa đạt gần 170.000 tỷ đồng, VRG là tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, hiện đang đầu tư vào 115 công ty thành viên và liên kết, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: trồng và chế biến cao su, sản xuất gỗ, phát triển khu công nghiệp, công nghiệp cao su, năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trên diện tích hơn 377.800 ha cao su trải rộng trong và ngoài nước, VRG không chỉ sở hữu một hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn, mà còn xây dựng được chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ trồng trọt, khai thác đến chế biến và thương mại. Đáng chú ý, phần lớn diện tích cao su trong nước nằm ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… những địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt.

Tại đây, các dự án của VRG đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần giữ vững “phên dậu” của Tổ quốc.

Không dừng lại trong nước, VRG đã mở rộng đầu tư ra khu vực, đặc biệt tại Lào và Campuchia với tổng diện tích trên 113.000 ha, chiếm khoảng 30% diện tích cao su toàn Tập đoàn. Các dự án tại hai nước bạn không chỉ đóng góp gần 40% sản lượng khai thác mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về kinh tế, chính trị, đối ngoại. Tại những vùng dự án, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Quan trọng hơn, những cánh rừng cao su ấy đã trở thành cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn kết giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, khẳng định vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong hợp tác quốc tế.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh minh chứng cho nội lực

Năm 2025 ghi nhận những kết quả tích cực của VRG với tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 32.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với năm trước. Nộp ngân sách đạt 4.350 tỷ đồng, khẳng định vai trò đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

Công nhân chế biến mủ cao su.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả tài chính, VRG còn đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống người lao động. Với khoảng 80.000 lao động, trong đó hơn 20.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số và hàng chục nghìn lao động tại Lào, Campuchia, Tập đoàn đã tạo dựng một hệ sinh thái việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng.

Đó chính là minh chứng rõ nét cho triết lý phát triển tăng trưởng phải đi đôi với bao trùm, hiệu quả phải gắn liền với bền vững.

Đổi mới quản trị, chuyển đổi số toàn diện

Bước sang năm 2026, VRG đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định với doanh thu gần 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận tiếp tục duy trì đà tăng. Nhưng hơn cả những con số, điều đáng chú ý là định hướng phát triển mang tính chiến lược, dài hạn.

Tập đoàn đang đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển khu công nghiệp trên đất chuyển đổi… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đa dạng hóa nguồn thu.

VRG phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Nhà máy thủy điện Geruco Sông Côn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, VRG chú trọng ứng dụng khoa học – công nghệ, cơ giới hóa, phát triển các mô hình sản xuất quy mô lớn, tạo ra giá trị gia tăng cao. Việc nghiên cứu, phát triển giống cây trồng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học, đang mở ra những hướng đi mới cho Tập đoàn.

Một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của VRG là chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị. Tập đoàn đang triển khai hệ thống quản lý hiện đại như GIS để quản lý đất đai, vườn cây theo thời gian thực; số hóa toàn bộ quy trình quản trị nội bộ; xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, minh bạch, góp phần nâng cao năng lực điều hành và tiết giảm chi phí.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, việc xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) không chỉ giúp VRG tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đối tác và thị trường.

Tái cơ cấu, tinh gọn để bứt phá

Song song với mở rộng đầu tư, VRG cũng đẩy mạnh tái cơ cấu, sáp nhập các đơn vị cùng ngành nghề, tinh gọn bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc loại bỏ cấp trung gian, sắp xếp lại các đơn vị sản xuất kinh doanh không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn tạo ra sự linh hoạt, chủ động trong điều hành, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống.

Năm 2025 đánh dấu bước đột phá lớn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tập đoàn đã chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất từ 3 cấp (Công ty – Nông trường – Tổ/Đội) sang 2 cấp (Công ty – Tổ/Đội sản xuất), qua đó bỏ cấp trung gian, tăng tính linh hoạt, giảm chi phí quản lý và đưa bộ máy quản trị tiến sát hơn với sản xuất thực tiễn.

Công nhân khai thác cao su đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang ở Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Cụ thể, Tập đoàn đã giải thể, sáp nhập 214 nông trường, tổ chức lại thành 328 tổ/đội sản xuất trực thuộc các công ty, bảo đảm tinh gọn, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, phù hợp với điều kiện sản xuất và yêu cầu quản trị hiện đại. Cùng với đó, tỷ lệ lao động gián tiếp trong toàn Tập đoàn được giảm mạnh, còn khoảng 5% tổng lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong xu thế phát triển mới, VRG không đi một mình mà chủ động liên kết với các tập đoàn kinh tế lớn như PVN, EVN, VNPT… nhằm tận dụng lợi thế, nguồn lực và tạo ra những giá trị cộng hưởng. Những hợp tác này mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số… đồng thời góp phần hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao vị thế của VRG trên thị trường.

Với tầm nhìn dài hạn, VRG đặt mục tiêu đến sau năm 2030 đạt doanh thu khoảng 50.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong ngành nông nghiệp và cao su.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tập đoàn xác định rõ: phát triển bền vững phải dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời gắn chặt với trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia.