‘Câu lạc bộ’ thu ngân sách 100.000 tỷ sắp có thành viên mới?

TPO - Đà tăng trưởng cao nhiều năm liên tiếp là cơ sở để Quảng Ninh đặt mục tiêu sớm gia nhập nhóm các địa phương có số thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trên 12%, riêng năm nay phấn đấu đạt trên 13%. Tổng thu ngân sách nhà nước được xác định khoảng 86.000 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến đạt 25.000 tỷ đồng. Trên nền tảng này, Quảng Ninh hướng tới mốc 100.000 tỷ đồng trong những năm tiếp theo.

Quảng Ninh đặt mục tiêu gia nhập ‘câu lạc bộ’ thu ngân sách 100 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Dương.

Quảng Ninh đang đồng thời triển khai nhiều trụ cột tăng trưởng mới, thay vì phụ thuộc vào các nguồn thu truyền thống như than hay đất đai. Một trong những động lực quan trọng là kinh tế cửa khẩu, với hàng loạt giải pháp thúc đẩy thông quan, thí điểm mô hình “cửa khẩu thông minh”, kéo dài thời gian làm thủ tục tại các cặp cửa khẩu trọng điểm như Bắc Luân II. Việc duy trì dòng chảy hàng hóa ổn định, đặc biệt là nông sản và linh kiện điện tử, được kỳ vọng sẽ tạo dư địa tăng thu lớn từ thuế xuất nhập khẩu.

Tỉnh này đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển. Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, dự kiến khởi công ngày 12/4, được xem là cú hích kết nối vùng, rút ngắn thời gian di chuyển và thu hút đầu tư quy mô lớn. Cùng với đó là định hướng hình thành trung tâm hành chính mới phía Bắc vịnh Cửa Lục, mở ra trục phát triển đô thị - dịch vụ mới.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Quảng Ninh tập trung thu hút các dự án chế biến, chế tạo, công nghệ cao, nâng tỷ trọng công nghiệp sạch, giảm dần phụ thuộc vào khai khoáng. Các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển tiếp tục được hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Du lịch - dịch vụ vẫn là “mũi nhọn” với mục tiêu chuyển từ tăng trưởng về lượng sang chất. Việc đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch bốn mùa, khai thác hiệu quả giá trị di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử được kỳ vọng sẽ gia tăng nguồn thu bền vững, đóng góp trực tiếp vào ngân sách.

Đáng chú ý, tỉnh cũng đang thúc đẩy các đề án mang tính đột phá như xây dựng khu kinh tế số và tri thức tự do, thí điểm khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Đây được xem là những “bệ đỡ” dài hạn, giúp mở rộng dư địa tăng trưởng và tạo nguồn thu mới trong tương lai.

Năm 2021, tổng thu ngân sách của Quảng Ninh đạt khoảng 51.000 tỷ đồng, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tác động mạnh. Đến năm 2022, con số này tăng lên khoảng 55.000 tỷ đồng. Năm 2023 ghi nhận bước nhảy vọt với khoảng 56.000 tỷ đồng. Sang năm 2024, thu ngân sách vượt mốc 53.000 tỷ đồng và

Năm 2025, Quảng Ninh thu ngân sách đạt hơn 82.200 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Ninh năm 2025 ước đạt trên 340.000 tỷ đồng, đưa địa phương này vào nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP nhiều năm liền duy trì ở mức hai con số, riêng năm 2025 đạt trên 11%; GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh đạt khoảng 9.000 USD, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách 86.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế trên 13%.