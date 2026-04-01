Tuổi trẻ VRG sôi nổi Tháng Thanh niên lan tỏa tinh thần tiên phong trong kỷ nguyên mới

Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và trách nhiệm cộng đồng, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Hưởng ứng chủ đề “Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiên phong, xung kích trong kỷ nguyên mới”, các cấp bộ Đoàn trong toàn Tập đoàn đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Đoàn Thanh niên Cao su Bình Long tặng quà tri ân các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty qua các thời kỳ.

Ngay từ đầu tháng, các chương trình tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và của ngành cao su Việt Nam được tổ chức tại nhiều đơn vị. Những câu chuyện về lịch sử gần một thế kỷ hình thành và phát triển của ngành cao su không chỉ giúp đoàn viên hiểu hơn về truyền thống mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ ngành cao su hôm nay.

Điểm nhấn của Tháng Thanh niên là chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết hợp sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên trong kỷ nguyên mới – Bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến”. Hơn 500 đoàn viên tại 60 điểm cầu đã cùng kết nối, trao đổi và chia sẻ về vai trò của tuổi trẻ trong hành trình phát triển của ngành cao su.

Đoàn Thanh niên Cao su Chư Prông và Đoàn Thanh niên Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn thực hiện các chương trình cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, Tháng Thanh niên tại VRG còn gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn. Tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, nhiều đoàn viên trẻ tham gia xây dựng các ứng dụng hỗ trợ kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý. Những sáng kiến từ chính người lao động trẻ đang từng bước tạo ra những thay đổi thiết thực trong hoạt động nghiên cứu và sản xuất.

Ở các công ty thành viên, phong trào thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật cũng diễn ra sôi nổi. Nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và cải thiện điều kiện làm việc. Từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực trong công việc hằng ngày, lực lượng thanh niên đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Đoàn Thanh niên Cao su Chư Sê – Kampong Thom tổ chức hội thao thanh niên.

Tháng Thanh niên 2026 được triển khai với hàng chục chương trình, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Đằng sau những con số đó là sự trưởng thành của một thế hệ lao động trẻ năng động, sáng tạo và sẵn sàng gắn trách nhiệm cá nhân với sự phát triển của tập thể.

Lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục là điểm sáng trong Tháng Thanh niên của tuổi trẻ VRG. Trong tháng cao điểm, nhiều chương trình an sinh xã hội đã được triển khai tại các địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân. Hàng nghìn phần quà được trao đến người dân và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ trong nước mà còn tại các dự án của Tập đoàn ở Lào và Campuchia.

Đoàn Thanh niên VRG phối hợp tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”.

Các hoạt động hiến máu nhân đạo, trao xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ trợ công nhân khó khăn cũng được tổ chức rộng khắp. Với nhiều đoàn viên thanh niên, đây không chỉ là hoạt động phong trào mà còn là cách thể hiện trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội và cộng đồng.

Bên cạnh đó, các chương trình bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng Giờ Trái đất cũng được triển khai tại nhiều đơn vị. Những việc làm giản dị nhưng thiết thực đã góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Một trong những hoạt động để lại nhiều cảm xúc trong Tháng Thanh niên là các chuyến “về nguồn”. Tại nhiều đơn vị, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử, nơi ghi dấu những trang vàng của dân tộc. Những chuyến đi ấy không chỉ là hoạt động tri ân mà còn giúp người trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình và nỗ lực hơn trong công việc.

Đoàn Thanh niên tổ chức các chương trình tri ân, về nguồn.

Không khí Tháng Thanh niên càng thêm sôi động với các hoạt động văn hóa, thể thao như bóng đá, bóng chuyền, pickleball… Những sân chơi này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị.

Tháng Thanh niên khép lại, nhưng tinh thần xung kích của tuổi trẻ VRG vẫn tiếp tục lan tỏa. Từ những vườn cây cao su trải dài đến các nhà máy chế biến hiện đại, đoàn viên thanh niên đang từng ngày khẳng định vai trò của mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đoàn Thanh niên VRG tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong hành trình phát triển của ngành cao su Việt Nam, thế hệ trẻ không chỉ mang theo nhiệt huyết mà còn mang theo khát vọng đổi mới. Và Tháng Thanh niên 2026 chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy, khi những người trẻ đang góp phần viết tiếp câu chuyện của ngành cao su bằng hành động, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai.