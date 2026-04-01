Giá vàng tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (1/4), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 175 triệu đồng/lượng. Sau phiên mở cửa giao dịch sáng nay, giá vàng sẽ tăng thêm khoảng 2-3 triệu đồng/lượng theo giá thế giới.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 171,9 - 174,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 174,9 triệu đồng/lượng bán ra còn giá mua vào chênh nhau.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 171,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 200.000 đồng/lượng mua vào so với các doanh nghiệp khác. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC cao nhất thị trường lên tới 172,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 171,7 - 174,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 171 - 174 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 172,4 - 174,9 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp theo giá thế giới (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.695 USD/ounce, tăng mạnh 169 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng bật tăng mạnh trở lại. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 75 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg so với sáng qua; bạc Ancarat 74 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.102 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.847 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Cục quản lý ngoại hối cũng được nâng lên khoảng 23.897 - 26.307 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 26.107 - 26.357 đồng/USD.Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.800 - 27.000 đồng/USD.