'Lên đời' trục kết nối sân bay Long Thành với Tây Nguyên

Ngày 31/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 773 dự kiến sẽ được khởi công vào cuối quý II.

Theo quy hoạch, tuyến đường tỉnh 773 có tổng chiều dài gần 40 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1, điểm cuối kết nối Hương lộ 10 và đường vành đai 4 TPHCM.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tạo trục giao thông liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Đồng Nai và các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đến Sân bay Long Thành.

Đường kết nối các cao tốc vào sân bay Long Thành.

Không chỉ đóng vai trò kết nối sân bay, dự án còn được kỳ vọng hình thành “xương sống” giao thông cho khu vực, liên kết tứ giác công nghiệp Biên Hòa - Long Thành - Trảng Bom - Nhơn Trạch, qua đó giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1 tuyến huyết mạch vốn đang quá tải nhiều năm qua.

Song song với xây dựng tuyến đường, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng đang được triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 1.790 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2022-2027. Dự án dự kiến thu hồi hơn 300 ha đất, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 773 đến nay chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các gói thầu lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án…

Việc sớm triển khai tuyến đường tỉnh 773 được kỳ vọng không chỉ tháo “nút thắt” hạ tầng mà còn tạo lực đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mở rộng không gian liên kết giữa vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên trong bối cảnh TP.HCM và khu vực phụ cận đang tăng tốc đầu tư hạ tầng chiến lược.

Để kết nối các địa phương trong tỉnh Đồng Nai với Sân bay Long Thành, theo quy hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng, xây dựng 5 tuyến đường tỉnh gồm: 769, 769E, 773, 770B và tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 - TPHCM. Trong số này, các dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 và 773 đã được đưa vào danh mục các dự án khởi công mới dự kiến trong quý II năm nay.