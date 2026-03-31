Vietnam Airlines kích hoạt kịch bản chiến tranh, Sun PhuQuoc Airways chịu 'cú sốc đầu đời'

TPO - Hiện tại, gần như tất cả doanh nghiệp hàng không đều đang phải áp dụng những giải pháp bất thường nhất để ứng phó. Bản thân Vietnam Airlines đã kích hoạt tình trạng điều hành theo kịch bản chiến tranh, Sun PhuQuoc Airways chịu “cú sốc đầu đời”, Bamboo Airways ưu tiên các chuyến bay nội địa.

Càng bay càng lỗ

Phát biểu tại Tọa đàm “Hàng không và du lịch ứng phó với giá xăng dầu” do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 31/3, ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - gọi đây là “cơn lốc ngược” và là cú sốc lớn kể từ sau giai đoạn đại dịch COVID-19.

“Áp lực chi phí là rất lớn, không chỉ tác động tới các hãng bay trong nước mà tất cả các hãng hàng không trên thế giới đều đang phải đối mặt. Gần như tất cả doanh nghiệp hàng không đều đang phải áp dụng những giải pháp bất thường nhất để ứng phó. Bản thân Vietnam Airlines đã kích hoạt tình trạng điều hành theo kịch bản chiến tranh”, ông Tuấn nói.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó tổng Giám đốc Vietnam Airlines - phát biểu tại tọa đàm.

Theo ông Tuấn, giá nhiên liệu Jet A1 leo thang ở mức không tưởng. Giá trung bình tháng hiện khoảng 190 USD/thùng nhưng hôm qua đẩy lên tới 242,7 USD - gấp 3 lần giá các hãng lập kế hoạch cho năm 2026.

“Chúng tôi tính toán mỗi 1 USD giá dầu tăng so với kế hoạch sẽ phải thêm hơn 300 tỷ đồng/năm chi phí. Với mức tăng 85 USD lên 242 USD/thùng, chi phí tăng thêm với tần suất quy mô như hiện nay khoảng trên 30.000 tỷ đồng/năm. Sức ép cực lớn, nhất là với quy mô của hãng hàng không quốc gia như Vietnam Airlines”, ông Tuấn thông tin.

Vietnam Airlines đang áp dụng dải giá linh hoạt từ cao đến thấp. Mức giá cao nhất chắc chắn không vượt trần. Trong lúc khó khăn, chi phí tăng, bình quân giá vé của Vietnam Airlines hiện ở mức 80% so với giá trần.

“Chắc chắn trong thời gian tới, giá vé sẽ có điều chỉnh nhưng chúng tôi khẳng định sẽ tính toán ở điểm hài hòa giữa tối ưu quyền lợi của người tiêu dùng”, ông Tuấn nói.

Tương tự, ông Lê Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Vietravel Airlines - cho biết, Vietravel Airlines cũng như các hãng khác, trong cơ cấu chi phí cơ bản là giống nhau, với chi phí xăng dầu chiếm khoảng 30-35%.

Do giá xăng dầu tăng cao nên chi phí trong tháng 4 của Vietravel Airlines dự kiến tăng lên khoảng 20 tỷ đồng cho mỗi tàu bay. Dù số lượng đội tàu còn nhỏ nhưng cũng bị tác động nặng nề khi hầu hết các chuyến bay của hãng trong tháng 4 càng bay càng lỗ.

Ông Đào Đức Vũ - Phó Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways - cho biết, doanh nghiệp đang chịu tác động mạnh từ biến động giá nhiên liệu. Với một hãng hàng không trẻ, đây là “cú sốc đầu đời” có ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ kế hoạch tài chính và vận hành.

Theo ông Vũ, tại Sun PhuQuoc Airways, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 40% tổng chi phí vận hành. Khi giá nhiên liệu tăng đột biến, toàn bộ bài toán kinh doanh bị xáo trộn, vượt ngoài các kịch bản dự báo thông thường.

Sun PhuQuoc Airways buộc phải triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí và duy trì hoạt động. Tuy nhiên, lãnh đạo Sun PhuQuoc Airways thừa nhận, việc điều chỉnh giá vé là khó tránh khỏi trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh. Ông Vũ kiến nghị cơ quan quản lý xem xét các chính sách hỗ trợ, đặc biệt liên quan đến thuế, phí nhiên liệu và cơ chế điều hành linh hoạt hơn.

Khách vẫn đi

Ông Võ Huy Cường - Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways - cho biết, chiến sự Trung Đông và giá xăng dầu tăng mạnh, tăng chưa biết đến bao giờ khiến ngành hàng không đều khó khăn.

Trước lo ngại giá vé cao có thể ảnh hưởng tới nhu cầu, ông Võ Huy Cường khẳng định khách sẽ vẫn đi. Ông Cường dẫn chứng, vào giữa tháng 3, giá vé Việt Nam qua châu Âu tăng lên 84-100 triệu đồng/vé, nhưng đều có khách.

“Nếu các loại thuế bằng 0 thì các hãng hàng không mới có cơ may sống sót. Một vấn đề khác là các hãng hàng không dù lớn hay nhỏ đều muốn có thể tiếp cận nguồn xăng dầu bình đẳng, minh bạch, công khai", ông Cường nói.

Được biết, để hỗ trợ các hãng, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu tương ứng với giá nhiên liệu Jet A1 và nằm ngoài mức giá tối đa vé máy bay nội địa, áp dụng từ 1/4-30/6. Mức phụ thu được tính trên chi phí nhiên liệu thực tế cho mỗi khách tương ứng với các mức giá dầu khác nhau trên các nhóm đường bay nội địa theo cự ly vận chuyển...