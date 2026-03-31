Không chỉ là du lịch biển, Cửa Lò muốn hút khách quanh năm

TPO - Cùng với việc chỉnh trang đô thị và nâng cấp hạ tầng du lịch, Cửa Lò, Nghệ An sẽ tổ chức Festival quy mô lớn, hướng tới phát triển du lịch biển bốn mùa và mục tiêu đón hơn 5 triệu du khách trong năm 2026.

Những ngày này, tại bãi biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), công tác chuẩn bị cho mùa du lịch mới đang được triển khai khẩn trương. Nhiều hạng mục chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng phục vụ du khách được đẩy nhanh tiến độ, góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho đô thị biển.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là hệ thống điểm tắm tráng dọc bãi biển. Tổng cộng 15 điểm tắm tráng đang được lắp đặt, mỗi điểm bố trí 12 trụ tắm cao khoảng 2,2m, mỗi trụ có 4 vòi sen, tương đương 48 vòi nước ngọt. Ngoài ra, các điểm này còn tích hợp phòng thay đồ, khu vệ sinh công cộng cùng nhiều hạng mục phụ trợ, mang lại sự tiện nghi cho người dân và du khách.

Cửa Lò đang tập trung chỉnh trang đô thị.

Song song với việc nâng cấp hạ tầng dịch vụ, địa phương cũng đẩy mạnh chỉnh trang cảnh quan với việc trồng mới khoảng 1.300 cây dừa dọc bãi biển, tạo không gian xanh và tăng bóng mát. Hệ thống điện chiếu sáng, wifi công cộng, bãi đỗ xe và các điểm check-in du lịch cũng đang được hoàn thiện.

Đáng chú ý, năm nay Nghệ An sẽ tổ chức Festival Du lịch Cửa Lò với chủ đề “Bốn mùa biển gọi”. Điểm nhấn của sự kiện là lễ khai mạc “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” diễn ra tối 25/4 tại Quảng trường Bình Minh, với chương trình nghệ thuật quy mô lớn cùng màn pháo hoa tầm cao. Dịp này, Cửa Lò cũng sẽ đón nhận danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN”.

Không chỉ dừng lại ở lễ khai mạc, nhiều hoạt động như carnaval biển, lễ hội ẩm thực, các giải thể thao và chương trình trải nghiệm du lịch sẽ được tổ chức xuyên suốt, tạo nên chuỗi sự kiện phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Theo định hướng mới, Cửa Lò đặt mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa thay vì chỉ tập trung vào mùa hè như trước. Việc đa dạng hóa các sản phẩm, sự kiện và hoạt động trải nghiệm được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch biển.

Các nhà hàng, khách sạn đang gấp rút chỉnh trang đón khách.

Hiện toàn phường Cửa Lò có hơn 300 cơ sở lưu trú với khoảng 11.000 phòng, có khả năng phục vụ hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày trong mùa cao điểm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đều cam kết niêm yết giá công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, tuyển dụng và đào tạo nhân lực để sẵn sàng phục vụ du khách khi mùa du lịch bắt đầu.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết các hạng mục phục vụ du lịch dự kiến hoàn thành trước trung tuần tháng 4. Đồng thời, các tuyến kè biển và đường dạo bộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2025 cũng đang được sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

“Địa phương đặt mục tiêu tạo được sự chuyển biến rõ rệt về hình ảnh và chất lượng du lịch. Từ hạ tầng, cảnh quan đến thái độ phục vụ đều phải thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện hơn để mỗi du khách khi đến Cửa Lò đều có ấn tượng tốt và mong muốn quay trở lại”, ông Hùng chia sẻ.

Năm 2026, Cửa Lò đặt mục tiêu đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, doanh thu hơn 5.360 tỷ đồng.

Theo thống kê, năm 2025 Cửa Lò đón khoảng 4,76 triệu lượt khách, doanh thu gần 5.000 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, doanh thu hơn 5.360 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến biển hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ.