Hơn 100.000 lượt khách đến Khánh Hòa dịp tổ chức Tiền Phong Marathon

TPO - Theo lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong thời gian diễn ra Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026), hoạt động du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, với hơn 100.000 lượt khách đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng.

Lan tỏa hình ảnh Khánh Hòa năng động, thân thiện

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 31/3, ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - cho biết: Trong thời gian diễn ra Giải Tiền Phong Marathon 2026 (từ ngày 27 đến 30/3/2026), hoạt động du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, với hơn 100.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Lượng khách bao gồm vận động viên, cổ động viên, du khách trong nước và quốc tế đến tham dự, cổ vũ và kết hợp trải nghiệm du lịch.

Hàng nghìn vận động viên tham gia chạy tại Giải Tiền Phong Marathon 2026. Ảnh: Trọng Tài.

“Công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú, đặc biệt ở khu vực trung tâm và lân cận địa điểm tổ chức giải, đạt mức cao, phản ánh rõ nét sức hút của một sự kiện thể thao quy mô quốc gia đối với điểm đến. Không khí du lịch trong những ngày này diễn ra sôi động, góp phần lan tỏa hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa năng động, thân thiện và giàu sức sống”, ông Quỳnh Anh cho hay.

Hưởng ứng giải Tiền Phong Marathon 2026, hơn 30 doanh nghiệp khách sạn lớn trên địa bàn đã chủ động triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá phòng, hỗ trợ vận động viên và du khách. Hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều tích cực tham gia hưởng ứng, thể hiện tinh thần đồng hành và trách nhiệm cao với địa phương và ban tổ chức. Sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo dựng ấn tượng tích cực, chuyên nghiệp trong mắt du khách.

Người dân Khánh Hòa tiếp nước cho vận động viên nước ngoài. Ảnh: Trương Định.

“Trong suốt thời gian diễn ra giải, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, chưa ghi nhận hiện tượng “chặt chém” hay các hành vi gây ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến. Các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh, điều tiết giao thông, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Các cơ sở kinh doanh du lịch nghiêm túc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; cũng như các điều kiện an toàn trong lưu trú và phục vụ khách. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường du lịch Nha Trang - Khánh Hòa an toàn, văn minh, thân thiện và đáng tin cậy”, ông Quỳnh Anh cho biết thêm.

Thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương

Theo ông Cung Quỳnh Anh, giải Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ là hoạt động thể thao tiêu biểu mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương phát triển; qua đó góp phần giới thiệu hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến năng động, thân thiện, giàu tiềm năng về du lịch thể thao, đồng thời kích thích tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và gia tăng giá trị dịch vụ. Sự kiện cũng khẳng định vai trò của các hoạt động thể thao quy mô lớn trong chiến lược phát triển du lịch bền vững và nâng cao vị thế của Khánh Hòa trên bản đồ du lịch.

Người dân Khánh Hòa chào đón vận động viên tham gia giải tại cầu Trần Phú. Ảnh: Nguyễn Đức.

“Giải đấu đã góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng, thúc đẩy thói quen rèn luyện sức khỏe, mở rộng phong trào chạy bộ và tạo nguồn vận động viên kế cận; đồng thời nâng cao năng lực tổ chức sự kiện, tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực thể thao, du lịch, dịch vụ.

Giải Tiền Phong Marathon 2026 tiếp tục khẳng định hiệu quả tổng hợp, vừa phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, vừa đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Quỳnh Anh khẳng định.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu bế mạc Giải Tiền Phong Marathon 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Phát biểu tại lễ bế mạc Giải Tiền Phong Marathon 2026 ngày 29/3, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh: Với vai trò đồng tổ chức, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm giải diễn ra an toàn, hiệu quả.

“Giải đấu không chỉ đạt chất lượng chuyên môn mà còn góp phần gắn kết thể thao với văn hóa, du lịch; qua đó quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa thân thiện, năng động, giàu tiềm năng. Tỉnh mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương, tổ chức, đơn vị để đăng cai, tổ chức nhiều sự kiện lớn trên các lĩnh vực thể thao, văn hóa, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Biên cho hay.

Các vận động viên xuất phát tại Giải Tiền Phong Marathon 2026. Ảnh: Trọng Tài.