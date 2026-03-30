Bắc Ninh đăng cai Tiền Phong Marathon 2027, hứa hẹn mùa giải quy mô kỷ lục

HHTO - Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong đã chính thức trao cờ đăng cai mùa giải năm 2027 cho Bắc Ninh, đánh dấu lần đầu tiên vùng đất Kinh Bắc trở thành địa phương tổ chức một trong những giải chạy uy tín nhất cả nước.

Theo kế hoạch, Bắc Ninh dự kiến sẽ đăng cai Tiền Phong Marathon năm tiếp theo vào tháng 3/2027, với quy mô lớn, thu hút khoảng 12.000 - 15.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước cũng như quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những mùa giải có số lượng người tham dự đông nhất trong lịch sử Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, trao cờ tổ chức giải đấu năm 2027 cho ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, sáng 29/3, tại Khánh Hòa. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Việc lựa chọn Bắc Ninh không chỉ dựa trên yếu tố hạ tầng tổ chức, mà còn hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch đặc sắc của vùng đất giàu truyền thống. Với hệ thống di tích lịch sử, làng nghề lâu đời cùng không gian văn hóa quan họ đặc trưng, địa phương này được đánh giá có nhiều tiềm năng để xây dựng cung đường chạy độc đáo, mang đậm dấu ấn bản sắc.

Trước đó, giải Tiền Phong Marathon đã đi qua nhiều địa phương trên cả nước, mỗi nơi đều để lại dấu ấn riêng về cảnh quan và công tác tổ chức. Việc trao quyền đăng cai cho Bắc Ninh tiếp tục khẳng định định hướng của ban tổ chức trong việc luân phiên địa điểm, góp phần lan tỏa phong trào chạy bộ và thúc đẩy phát triển du lịch thể thao tại các địa phương.

Với sự chuẩn bị từ sớm cùng quyết tâm của chính quyền và ban tổ chức, Tiền Phong Marathon 2027 tại Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ mang đến một mùa giải chuyên nghiệp, hấp dẫn, đồng thời tạo dấu ấn mới cho hành trình phát triển của giải đấu giàu truyền thống này.