Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Bắc Ninh đăng cai Tiền Phong Marathon 2027, hứa hẹn mùa giải quy mô kỷ lục

Linh Lê

HHTO - Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong đã chính thức trao cờ đăng cai mùa giải năm 2027 cho Bắc Ninh, đánh dấu lần đầu tiên vùng đất Kinh Bắc trở thành địa phương tổ chức một trong những giải chạy uy tín nhất cả nước.

Theo kế hoạch, Bắc Ninh dự kiến sẽ đăng cai Tiền Phong Marathon năm tiếp theo vào tháng 3/2027, với quy mô lớn, thu hút khoảng 12.000 - 15.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước cũng như quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những mùa giải có số lượng người tham dự đông nhất trong lịch sử Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong.

293traoco.jpg
Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, trao cờ tổ chức giải đấu năm 2027 cho ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, sáng 29/3, tại Khánh Hòa. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Việc lựa chọn Bắc Ninh không chỉ dựa trên yếu tố hạ tầng tổ chức, mà còn hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch đặc sắc của vùng đất giàu truyền thống. Với hệ thống di tích lịch sử, làng nghề lâu đời cùng không gian văn hóa quan họ đặc trưng, địa phương này được đánh giá có nhiều tiềm năng để xây dựng cung đường chạy độc đáo, mang đậm dấu ấn bản sắc.

bacninh-1750587548922874079055.jpg

Trước đó, giải Tiền Phong Marathon đã đi qua nhiều địa phương trên cả nước, mỗi nơi đều để lại dấu ấn riêng về cảnh quan và công tác tổ chức. Việc trao quyền đăng cai cho Bắc Ninh tiếp tục khẳng định định hướng của ban tổ chức trong việc luân phiên địa điểm, góp phần lan tỏa phong trào chạy bộ và thúc đẩy phát triển du lịch thể thao tại các địa phương.

Với sự chuẩn bị từ sớm cùng quyết tâm của chính quyền và ban tổ chức, Tiền Phong Marathon 2027 tại Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ mang đến một mùa giải chuyên nghiệp, hấp dẫn, đồng thời tạo dấu ấn mới cho hành trình phát triển của giải đấu giàu truyền thống này.

