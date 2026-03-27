Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Táo Quân phiên bản “Gặp nhau đầu năm” xoay quanh đề tài gì, khi nào lên sóng?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ngay từ khi biết chương trình Táo Quân chuẩn bị trở lại dù đêm Giao thừa đã qua hơn một tháng, khán giả đều chờ đón ngày gặp lại những nhân vật quen thuộc.

Đêm 29 Tết năm nay, rất nhiều khán giả đã hụt hẫng trống vắng khi không còn chương trình Gặp Nhau Cuối Năm mà chúng ta vẫn hay gọi là Táo Quân. Thói quen cùng xem Táo Quân để chờ đón Giao thừa đã kéo dài bao năm nên nhiều người chưa thể quen với việc chia tay các Táo.

Hình ảnh các Táo lên chầu đã quen thuộc vào đêm Giao thừa.

Nhưng chẳng ngờ đến ngày thứ 41 sau đêm Giao thừa, Táo Quân lại bất ngờ trở lại. Trong chương trình Cuộc Hẹn Với Tháng Ba phát sóng lúc 20h00 Chủ nhật 29/3/2026 trên kênh VTV3, các Táo sẽ tái xuất với tiểu phẩm Hái Hoa Dân Chủ.

Tuy không kéo dài như Táo Quân phát sóng đêm Giao thừa, màn trở lại của các nhân vật quen thuộc vẫn được khán giả đón chờ, nhất là khi dàn diễn viên sẽ mang đến nhiều thông điệp mới dựa trên các tình huống quen thuộc.

Táo Quân sẽ trở lại vào ngày 29/3 tới đây.

Nhân kỷ niệm 30 năm sinh nhật VTV3, kênh sẽ mở ra nhiều chương trình mới như Ting Ting, Gì Thế Nhỉ, Trạm Đa Sắc, Sao 24H, Bạn Kể Tôi Nghe, Sao Check trong khi các chương trình quen thuộc cũng sẽ có phiên bản mới.

Đặc biệt nhất là dự án Mặt Trời Nhỏ, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước tham gia đọc sách để tạo thành thư viện sách nói nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn nhỏ. Từ các diễn viên quen thuộc của phim giờ vàng VTV như Hồng Diễm, Kiều Anh, Thu Quỳnh, Minh Huyền đến nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ Dương Hoàng Yến… đều tình nguyện tham gia, góp một cuốn sách nhỏ bằng giọng nói của mình.

Dự án sách nói đầy ý nghĩa
