Bác sĩ trẻ Trần Minh Triết sở hữu bảng thành tích "khủng", sôi nổi làm tình nguyện

Bác sĩ Trần Minh Triết là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ bác sĩ trẻ: Học tập xuất sắc, chủ động hội nhập quốc tế và hướng đến tìm kiếm những giá trị bền vững cho cộng đồng. Từ danh hiệu thủ khoa đầu ra Bác sĩ Đa khoa của Đại học Y Dược TP.HCM đến hành trình nghiên cứu, báo cáo khoa học tại các diễn đàn quốc tế, con đường của anh được nối dài bởi một "sợi chỉ xuyên suốt": Luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm.

Hành trình từ giảng đường đến ước mơ cống hiến

Kể về gia cảnh của bản thân, bác sĩ Trần Minh Triết cho biết tuổi thơ không có quá nhiều điều đặc biệt, không phải chuẩn hình mẫu "con nhà người ta". "Tôi cũng từng có những giai đoạn khá mê chơi, rất bình thường như bao người khác. Điều quan trọng hơn cả là sự định hướng từ gia đình: Trở thành một người sống có ích, làm được những điều có giá trị cho xã hội" - anh chia sẻ.

Đứng trước cánh cửa quan trọng ở tuổi 18, cậu học sinh Trần Minh Triết ngày ấy đã quyết định lựa chọn gắn bó với chiếc áo blouse trắng, học ngành Y nhờ điểm mạnh ở các môn toán, hóa, sinh. Cùng với đó, ước mơ làm bác sĩ của anh còn đến từ mong muốn được cống hiến trực tiếp cho cộng đồng, khao khát chinh phục thử thách của tuổi trẻ. Bác sĩ Trần Minh Triết bộc bạch: "Càng học, càng tiếp xúc với bệnh nhân, tôi càng nhận ra đây không chỉ là một nghề mà là con đường phù hợp với mình, giống như nghề chọn người".

Suốt nhiều năm miệt mài đèn sách tại trường Đại học Y Dược TP.HCM, bác sĩ Trần Minh Triết cho biết anh không đặt mục tiêu trở thành thủ khoa. Thay vào đó, anh tập trung học tập nghiêm túc, làm việc có kế hoạch và từng bước hoàn thành tốt nhất những gì mình phải làm. Với bác sĩ Triết, thành quả tốt nghiệp thủ khoa, được trường khen thưởng thành tích học tập cao nhất toàn khóa (2015 - 2021), đồng thời trở thành á khoa kỳ thi Bác sĩ Nội trú - nó đến một cách tự nhiên.

Bản lĩnh người trẻ trong môi trường khắc nghiệt

Bên cạnh học tập, Trần Minh Triết còn tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào sinh viên, nhận được giấy khen của Đoàn Thanh niên nhà trường. Những hoạt động này không chỉ giúp anh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức mà còn hình thành tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. "Những chuyến đi tình nguyện khiến tôi nhận ra mình vẫn còn phải cố gắng rất nhiều. Khi thấy những người trong hoàn cảnh khó khăn vẫn nỗ lực từng ngày, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân" - anh Triết chia sẻ.

Bước ngoặt quan trọng trong hành trình của bác sĩ trẻ là tham gia chương trình Fellowship tại Yonsei University Health System (Hàn Quốc) theo học bổng hợp tác KOICA. Tại đây, anh được tiếp cận với môi trường nghiên cứu chuẩn quốc tế và học được cách đặt câu hỏi, triển khai nghiên cứu một cách hệ thống. Chính trải nghiệm này đã giúp nam bác sĩ chuyển từ "học nghiên cứu" sang "làm nghiên cứu".

Bên cạnh đó, anh tích cực tham gia các hội nghị khoa học trong và ngoài nước, trong đó có việc báo cáo tại European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) và Global Vitiligo Foundation (GVF) - nơi các bác sĩ trẻ Việt Nam học hỏi, kết nối và từng bước đưa nghiên cứu trong nước tiệm cận với thế giới. Anh đạt Giải thưởng Best Poster Presentation Award (VinUniversity & University of Illinois Smart Health Center) và Giải Nhất báo cáo Poster tại Hội nghị Da liễu Toàn quốc 2025 (ANCD).

Tuy nhiên, phía sau những danh hiệu là áp lực không nhỏ. Bác sĩ Trần Minh Triết cho biết: "Áp lực lớn nhất là làm sao khi điều trị cho người bệnh, mình không gây hại cho họ. Đó là điều khiến tôi nhiều lần tự hoài nghi và buộc bản thân phải nỗ lực nhiều hơn".

Theo đuổi giá trị vì cộng đồng

Không dừng lại ở chuyên môn, Trần Minh Triết cùng các cộng sự tham gia sáng lập Trung tâm Nghiên cứu & Điều trị Bạch biến, đồng thời giữ vai trò Trưởng Đơn vị Nghiên cứu & Hợp tác Quốc tế - Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare.

Song song đó, anh dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Bác sĩ Trần Minh Triết tham gia điều trị miễn phí cho bệnh nhân mắc bớt bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dự án "Xóa bớt - Vẽ tương lai", đồng thời đồng hành cùng mô hình "Chung tay xây dựng phường hạnh phúc" với vai trò chuyên gia, trực tiếp thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho người dân phường Tân Sơn Hòa nói riêng và TP.HCM nói chung.

Động lực lớn nhất của anh đến từ chính những bệnh nhân bạch biến. Họ là những người không chỉ chịu ảnh hưởng về sức khỏe mà còn tổn thương sâu sắc về tâm lý. "Điều đầu tiên tôi luôn làm là giúp họ hiểu rằng họ không nên mất hy vọng. Bạch biến hiện nay đã có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả hơn trước" - Bác sĩ Triết thông tin. Bên cạnh đó, anh nhấn mạnh vai trò của tinh thần tích cực, giảm áp lực và niềm tin trong quá trình điều trị - những yếu tố góp phần quan trọng vào kết quả lâu dài.

Nhìn lại hành trình của mình, Trần Minh Triết cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là câu hỏi "điều gì là tốt nhất cho người bệnh?". Từ đó, anh xây dựng kế hoạch, kiên trì theo đuổi mục tiêu và bền bỉ với những giá trị mình tin tưởng.