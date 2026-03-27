Người trẻ tự nấu ăn, đổi "chiến thuật" đi lại để thích ứng khi chi phí tăng cao

HHTO - Trước áp lực vật giá và chi phí đi lại tăng cao, nhiều người trẻ chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt, từ việc tự nấu ăn đến thay đổi cách thức di chuyển, mỗi người đều có một bài toán kinh tế riêng để thích ứng với tình hình hiện tại.

Bếp nhà và đi chợ kiểu "chiến thuật"

Chuyển hướng từ việc ăn hàng quán sang tự nấu ăn là lựa chọn chung của nhiều người trẻ hiện nay. Hùng Thịnh (sinh viên) đã thiết lập cho mình một "chiến thuật đi chợ" bài bản. "Mình ưu tiên tự nấu ăn để vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo sức khỏe. Thay vì ăn ngoài, mình chọn mua thực phẩm ở chợ vì giá hợp lý hơn so với siêu thị".

Là một gymer, việc tự chuẩn bị bữa ăn cũng là cách Thịnh đảm bảo dinh dưỡng cho bản thân.

Để duy trì 3 bữa chính mỗi ngày và cung cấp đủ dinh dưỡng cho việc tập thể thao, nam sinh viên tập trung vào nguồn đạm tiết kiệm. "Thịt gà là lựa chọn chính vì vừa tiết kiệm vừa phù hợp với nhu cầu thể chất của mình", Thịnh cho biết. Việc mua sắm cũng được Thịnh phân bổ linh hoạt: đầu tuần mua đồ khô, thịt, trứng; riêng rau củ được mua bổ sung 2-3 lần/tuần để giữ độ tươi.

Cùng chọn giải pháp "cơm nhà", Ngọc Duy (sinh viên) cùng 3 người bạn cùng phòng có cách phân công khá thú vị. Cả nhóm luân phiên, mỗi người sẽ phụ trách nấu ăn trong 2 ngày để đa dạng hóa thực đơn "cây nhà lá vườn". Việc không có tủ lạnh dự trữ lại trở thành điểm cộng, giúp các bạn duy trì thói quen đi chợ hằng ngày để thực phẩm luôn tươi mới. Dù ngân sách chỉ tầm 40.000 đồng/bữa, nhưng nhờ chăm "học lỏm" công thức trên TikTok, mâm cơm sinh viên vẫn "rất gì và này nọ".

Ngọc Duy chọn phương tiện công cộng cho các lộ trình phù hợp.

Cắt giảm "phí lăn bánh"

Không chỉ trong chuyện ăn uống, chi phí đi lại cũng được đưa lên bàn cân. Với lợi thế nhà gần, Ngọc Duy chủ động đi bộ vừa xem như vận động sức khỏe, vừa tiết kiệm. Duy chỉ dùng xe máy khi đi xa, phần lớn thời gian còn lại bạn sẽ sử dụng xe buýt.

Với Lan Phi, một người làm tự do kiêm đi dạy thêm buổi chiều tối, việc thay đổi không gian làm việc là giải pháp để thích ứng. Thay vì hẹn học viên ra các quán nước như trước, Phi và học viên thống nhất chuyển sang học online để cắt giảm tiền xăng xe và chi phí nước uống. Cùng với đó, cô bạn chọn sử dụng tuyến Metro số 1 cho các lộ trình phù hợp và dồn việc đi chợ vào đúng một lần mỗi tuần để hạn chế ra đường khi không cần thiết.

Lan Phi cho biết mỗi tuần sẽ đi chợ một lần để chuẩn bị đồ ăn.

Bài toán của sự tiện lợi và sức khỏe

Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn cách thắt chặt chi tiêu bằng việc cắt giảm hoàn toàn các tiện ích di chuyển hay thay đổi thói quen sinh hoạt. Thanh Vân (nhân viên văn phòng) nhận thấy tuyến đường đi làm hằng ngày của mình không phù hợp với xe buýt hay metro. Với Vân, xe máy cá nhân vẫn là phương tiện tối ưu.

Vân từng làm một phép thử so sánh chi phí đặt xe công nghệ (cả xe xăng lẫn xe điện), nhưng nhận thấy giá một lượt đi vẫn khá cao so với việc tự đổ một lít xăng hiện tại. Do đó, tự đi xe máy vẫn là lựa chọn kinh tế. Bên cạnh đó, Thanh Vân cho biết vẫn duy trì mức sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng như trước đây mà không cắt giảm. Cô bạn chia sẻ góc nhìn: "Khỏe mạnh, có sức cày thì sẽ có tiền".