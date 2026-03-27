Bước Chân Vào Đời: Càng xem càng cũ kỹ, nữ chính khóc nhiều đến phát mệt

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Từng được chờ đợi nhờ dàn diễn viên sáng giá, Bước Chân Vào Đời lại ngày càng mất điểm vì câu chuyện cũ kỹ, nữ chính không biết làm gì ngoài khóc.

Những tưởng Bước Chân Vào Đời sẽ là cái tên sáng giá tiếp theo của phim giờ vàng VTV nhờ đề tài phim gia đình, thêm dàn diễn viên sáng giá như Mạnh Trường, Quỳnh Kool, Huỳnh Anh… nhưng đến giờ này, khán giả đang dần hết kiên nhẫn.

Câu chuyện của Bước Chân Vào Đời bị chê cũ kỹ.

Điều quan trọng đầu tiên của một bộ phim là kịch bản, thì câu chuyện của Bước Chân Vào Đời quá cũ kỹ như các bộ phim Hàn cả chục năm trước. Nữ chính là Thương, cô gái có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm phải bươn chải kiếm tiền lo cho bà, cho hai em. Thương có mối tình đẹp với Quân, chàng công tử nhà giàu và bị mẹ của Quân ra sức ngăn cản. Bà mẹ không chỉ miệt thị Thương, còn về tận nhà cô để mắng mỏ người thân khiến Thương quyết định chia tay.

Thương lúc nào cũng khóc.

Khán giả những tưởng sẽ thấy một phiên bản Lọ Lem - Hoàng Tử thời hiện đại khi cô gái nghèo mạnh mẽ, tập trung gây dựng sự nghiệp hơn là bận tâm đến chuyện yêu đương sướt mướt. Còn Hoàng Tử cũng là chàng trai tài giỏi, cùng động viên tiếp sức bạn gái đạt được thành công chứ không phải “mama boy” nghe lời mẹ, bị mắng mỏ cũng chỉ biết ngồi im và chẳng nghĩ ra cách nào để giải quyết mớ bòng bong.

Khán giả cứ nghĩ nữ chính sẽ thật mạnh mẽ.

Nhưng cuối cùng người xem chỉ thấy một Thương tập nào cũng khóc lóc sụt sùi vì đủ lý do. Vì em trai gây chuyện, vì tổn thương khi bị mẹ bạn trai coi thường, vì mệt mỏi chán nản. Cô khóc từ tập này qua tập khác, cứ như thể rơi nước mắt là sẽ có ông Bụt hiện ra hỏi han giúp đỡ. Nhưng ông Bụt chẳng thấy đâu, chỉ có khán giả mất dần kiên nhẫn, không thể cố xem để chờ ngày Thương hóa mạnh mẽ, chứng tỏ được rằng cô đủ bản lĩnh, thừa cứng cỏi để bước đi một mình không cần bạn trai. Còn hiện giờ, cô vẫn cam chịu, nhẫn nại như nữ chính những năm 2000.

