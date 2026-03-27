UPRIZE rục rịch ghi hình tại Hàn Quốc dù chưa ra mắt, khán giả nói gì?

Vân Anh
HHTO - Thông tin UPRIZE xuất hiện trong dự án ghi hình tại Hàn Quốc khiến người hâm mộ không khỏi tò mò cũng như kỳ vọng vào những hoạt động tiếp theo của nhóm trước thềm debut.

Mới đây, KBS World đã đăng tải thông tin về một chương trình truyền hình do YeaH1 sản xuất, dự kiến ghi hình từ ngày 27 - 30/3 tại Gangwon (Hàn Quốc). Theo đó, ê-kíp khoảng 20 người bao gồm dàn nghệ sĩ Việt Nam (được người hâm mộ dự đoán có sự góp mặt của UPRIZE) cùng đội ngũ sản xuất. Chương trình được định hướng theo mô-típ du lịch "chữa lành", khai thác các giá trị văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và giải trí đặc trưng của địa phương.

Theo kế hoạch, chương trình gồm 4 tập, thời lượng mỗi tập từ 20 - 25 phút, dự kiến phát sóng trên truyền hình và các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam vào tháng 4/2026. Đoàn ghi hình sẽ di chuyển qua nhiều điểm đến tiêu biểu như bảo tàng Arte, phố cà phê Anmok hay trạm xe buýt BTS Jumunjin - những địa danh quen thuộc với du khách.

Khán giả kỳ vọng vào sự xuất hiện của 7 chàng trai UPRIZE. Nguồn: KBS World.

Thông tin này nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ UPRIZE xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là phiên bản "nâng cấp" của UPRIZE LOG - series ghi lại đời sống thường ngày của nhóm. Một số khán giả khác dự đoán chương trình lần này sẽ là format riêng biệt, trong khi UPRIZE LOG tiếp tục khai thác hậu trường, giúp người hâm mộ không lo "đói content" trong thời gian tới. Bên cạnh sự háo hức, fan cũng bày tỏ kỳ vọng các nghệ sĩ trẻ sẽ thực sự có khoảng thời gian "chữa lành", học hỏi thêm về văn hóa, đồng thời thể hiện khả năng ngoại ngữ sau quá trình học tập.

Trao đổi với Hoa Học Trò Online, đại diện truyền thông YeaH1 cho biết hiện phía công ty chưa công bố chính thức và sẽ cập nhật khi có thông tin đầy đủ. Dù vậy, việc ghi hình một chương trình thực tế tại Hàn Quốc vẫn được xem là nguồn lực đáng kể dành cho một nhóm nhạc thậm chí còn chưa debut, phần nào cho thấy mức độ đầu tư của đơn vị quản lý. Theo dự kiến, UPRIZE sẽ ở lại Hàn Quốc đến ngày 3/4 để thực hiện ghi hình.

Lịch trình tháng 4 của UPRIZE khiến người hâm mộ mong ngóng. Ảnh: SYE.

Trước đó, công ty chủ quản cũng thông báo 7 thành viên đã quay trở lại các khóa đào tạo chuyên sâu, đồng thời chuẩn bị cho hai lịch trình ghi hình dài ngày ở nước ngoài. Chính vì vậy, thời điểm ra mắt sản phẩm debut chính thức của UPRIZE cũng được điều chỉnh sang tháng 6 thay vì tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Quyết định này được đưa ra với mục tiêu đảm bảo mọi khâu chuẩn bị đều được đầu tư kỹ lưỡng, nhằm mang đến một màn ra mắt xứng đáng với kỳ vọng từ người hâm mộ.

