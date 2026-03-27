Sau “Giữa Một Vạn Tour”, Phùng Khánh Linh nói về nỗi sợ kéo dài trong nhiều năm

HHTO - Xuất hiện trong series “Đụng Độ” của host Châu Bùi với tư cách khách mời, Phùng Khánh Linh thẳng thắn chia sẻ về biến cố gia đình cũng như những câu chuyện chưa kể phía sau ánh đèn sân khấu.

Sau hai đêm diễn 21 - 22/3 thu hút 4.000 khán giả, Giữa Một Vạn Tour cho thấy cách Phùng Khánh Linh định hình thế giới âm nhạc của mình - nơi cảm xúc cá nhân được chuyển hóa thành trải nghiệm chung, nơi khán giả tìm thấy sự đồng điệu với một giọng ca trẻ. Việc concert đang được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội là một sự ghi nhận đối với Phùng Khánh Linh.

Xuất hiện trong chương trình, Phùng Khánh Linh mang theo bộ tóc giả gắn liền với hình ảnh gây chú ý thời gian qua. Bộ tóc giả trở thành biểu tượng cho một giai đoạn mà nữ nghệ sĩ không còn cho phép mình “loay hoay” với câu hỏi về sự nổi tiếng hay sự công nhận, mà tập trung rõ ràng hơn vào điều mình thực sự muốn làm với âm nhạc.

Thời điểm album CITOPIA ra mắt, Phùng Khánh Linh đối diện nỗi mất mát 4 người thân qua đời vì đại dịch COVID-19. Album Giữa một vạn người ra mắt, Phùng Khánh Linh mất đi người bố - người đầu tiên tin tưởng, dẫn lối cô đến với nghệ thuật.

“Mình tự hỏi danh vọng, tiền bạc hay vị trí có còn quan trọng không. Và câu hỏi lớn nhất là: mình làm nghệ thuật vì điều gì? Câu trả lời là để mình hạnh phúc trước đã. Đây cũng là món quà cuối cùng bố để lại cho mình” - nữ ca sĩ bày tỏ.

Qua những mất mát, Phùng Khánh Linh nhìn thẳng vào một trạng thái cảm xúc quen thuộc hơn. Ở đó không chỉ là nỗi buồn của mất mát, mà là nỗi niềm của một người con khi nhận được chút thành quả của những điều mình theo đuổi, cố gắng đạt được, lại không còn đủ người thân để cùng chứng kiến và chia sẻ.

Cô cũng thẳng thắn nhìn lại một nỗi sợ từng kéo dài trong nhiều năm, không phải là thất bại hay những giai đoạn không được chú ý, mà là cảm giác luôn chờ đợi sự công nhận từ bên ngoài. “Có một giai đoạn mình nhận ra mình đang làm mọi thứ để được khen, nhưng lại tự nói với bản thân mình không đủ tốt. Sau này mình hiểu rằng muốn được khán giả công nhận phải học cách công nhận chính mình trước.”

Chính những va chạm từ giai đoạn không được đón nhận đến việc liên tiếp đối diện với mất mát, âm nhạc của Phùng Khánh Linh dần thay đổi. Nếu trước đây, âm nhạc có thể là nơi để né tránh cảm xúc, thì hiện tại, đó là nơi cô chọn đi thẳng vào những điều chưa giải quyết được. Không phải để kể lại nỗi đau, mà để hiểu nó, gọi tên nó và biến nó thành một phần của hành trình sáng tạo và kết nối âm nhạc đến người nghe.

Qua album và những tour diễn cá nhân, Phùng Khánh Linh vẫn đang chạm đến tệp khán giả ngày càng rộng hơn, những người tìm thấy sự đồng điệu, thấu hiểu và ở lại với âm nhạc của nữ nghệ sĩ bằng cảm xúc thật.